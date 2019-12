Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde

Der neue Waldshut-Tiengener CDU-Stadtrat Matthias Schupp will sich für ein attraktives Umfeld für junge Familien einsetzen

Matthias Schupp sitzt neu in der Fraktion der CDU im Waldshut-Tiengener Gemeinderat. Neben den Ortsteilen will er sich ein attraktives Umfeld für junge Familien einsetzen. Wie die Arbeit im Gemeinderat bisher war und was er erreichen will, verrät er im Interview.