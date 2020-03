von Rosemarie Tillessen

Ungewöhnlich lang hat es in diesem Jahr gedauert, bis die Volksbank-Hochrhein-Stiftung den neuen Musikpreisträger bekannt gegeben hat. Jetzt hatten Thomas Hintermeier, der neue stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Volksbank Hochrhein, und Peter König vom Vorstand der Stiftung zum Pressetermin eingeladen. Neuer Preisträger des großen Musikpreises ist die Heinrich-Kaminski-Gesellschaft in Tiengen.

Der Preis Der große Musikpreis wird alle drei Jahre verliehen und ist mit 12.500 Euro dotiert. Bisherige Preisträger waren Ulrike Anima Mathé, Trude Klein, Elmar Klöckner, Edward H. Tarr, Werner Gröschel, das Casal Quartett, die Kantorei Hochrhein, Anne Czichowsky, Susanne Rohn und die Musikschulen Südschwarzwald und Bad Säckingen. Die Kaminski Gesellschaft in Tiengen hat 70 Mitglieder. Weitere Infos finden Sie hier

Peter König sagte: „Wir haben mit dieser Wahl einen neuen Akzent gesetzt: Erstmalig werden damit nicht einzelne Musiker für ihr Lebenswerk ausgezeichnet, sondern Ehrenamtliche, die sich seit 33 Jahren leidenschaftlich für den inzwischen international bekannten Tiengener Musiker Heinrich Kaminski (1886 bis 1946) einsetzen und sein Werk vor dem Vergessen gerettet haben.“ Herbert Müller-Lupp, Vorsitzender der Kaminski-Gesellschaft, sagte: „Wir freuen uns riesig. Denn für uns bedeutet das eine Anerkennung für das, was wir seit der Gründung unserer Gesellschaft 1987 geleistet haben. Inzwischen kennt die Fachwelt den Musiker Kaminski, dessen Werke im Dritten Reich mit Aufführungsverbot belegt wurden und nach seinem Tod zunächst lange in Vergessenheit gerieten.“

Der Termin Die Preisverleihung ist am 22. September um 19.30 Uhr in der Versöhnungskirche Waldshut.

Er berichtete vom Aufbau des Kaminski-Archivs, von den Jahresheften und der Zusammenarbeit mit Universitäten und Musikhochschulen, von fünf produzierten CDs und mehr: „Wir wollen weiterhin sein Werk auf breiter Ebene bekannter machen.“ Peter König reagierte: „Unser Kernauftrag besteht in der Musikförderung mit regionalem Bezug. Diesmal betrifft es eine Gruppe, die sich für einen bedeutenden Tien­gener Musiker engagiert. Besonders erwähnenswert dabei ist die Leidenschaft und das persönliche Engagement ihres 1. Vorsitzenden Herbert Müller-Lupp.“ Zum Preisgeld sagte Müller-Lupp: „In Abstimmung mit dem Vorstand wollen wir die Originalnoten von Kaminskis ‚Suite für großes Orchester‘, die wir im Archiv besitzen, endlich zu einer Partitur umschreiben und damit für Orchester spielbar machen.“

Waldshut-Tiengen Neue Ausstellung im Schloss Tiengen: Symbiose von Musik und Kunst Das könnte Sie auch interessieren

Warum hat es so lange bis zur Bekanntgabe des Preisträgers gedauert? Peter König lacht und sagt: „Das Schwierigste war die Zusammenstellung des Programms für die Preisverleihung am 22. September in der evangelischen Versöhnungskirche: Matthias Flierl wird Orgel spielen, der namhafte Pianist Eugenio Antonioli aus Lausanne wird Klavier spielen und das bekannte Casal Quartett (ebenfalls Preisträger der Volksbank-Hochrhein-Stiftung) wird Kaminskis ‚Streichquartett in F-Dur‘ spielen. Außerdem ist es uns gelungen, für die Laudatio Ulrike Thiele, die Dramaturgin des Tonhalle-Orchesters Zürich, zu gewinnen. Diese Koordination war schwierig.“ Hausherr Thomas Niedermeier, Vorstandsvorsitzender der Stiftung, sagte: „Diese musikalische Förderung ist wirklich eine tolle Einrichtung in der Region.“