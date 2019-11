von Alfred Scheuble

Der caritative Verein St. Simon und Judas Thaddäus hat im Pater-Jordan-Haus in Gurtweil seine Mitgliederversammlung abgehalten. Die beiden Vorstandsmitglieder Birgitta Hilpert und Susanne Müller konnte 20 der 86 Vereinsmitglieder begrüßen und ihnen Rechenschaft über die wenigen Aktivitäten geben. Doch zu Beginn der Versammlung stimmte Pfarrer Titus Eichkorn von der Seelsorgeeinheit Maria Bronnen die Anwesenden in die Sitzung ein. Er erinnerte an sein früheres Wirken (80er Jahre) in Gurtweil, skizzierte die Entstehung der caritativen Vereine und sagte: „Es ist konstitutiv für das Christsein, den Armen zu helfen und sie nicht ihrem Schicksal zu überlassen.“

Mit der neuen, von der Kirchengemeinde vorgegebenen Namensänderung des Vereins hatten nicht nur die Verantwortlichen, sondern auch die Mitglieder ihre Mühe. Der neue Name lautet: „Verein zur Unterstützung der caritativen Dienste der Pfarrei St. Simon und Judas Thaddäus (Gurtweil) der Katholischen Kirchengemeinde Maria Bronnen“. Die Hauptaufgabe liegt in der Unterstützung der Sozialstation St. Verena, die vom Verein jährlich einen Betrag in Höhe von etwa 1200 Euro erhält. Einmal im Jahr lädt der Verein Menschen mit Behinderung zu einem Kaffeenachmittag ins Pater-Jordan-Haus ein.

Nach dem offiziellen Versammlungsprozedere beeindruckte dann Andreas Hauser mit einem bildgestützten Vortrag über seine fast einjährige Pilgerreise. Insgesamt hat Andreas Hauser mit seinem fast zwei Meter langen Pilgerstab von Weilheim aus bis nach Santiago de Compostela genau 2438 Kilometer auf dem Jakobsweg zurückgelegt und dabei drei Paar Schuhe verschlissen. Zu den weiteren Zielorten seiner insgesamt über 4200 Kilometer langen Pilgerreise (einen Teil bewältigt er im Flugzeug) zählten Taize, der Wallfahrtsort Fatima, Assissi, Rom und Medjurgorje. Seine Pilgerreise bewertete Andreas Hauser abschließend als „ein riesiges Geschenk“. Die Motivation für seine Fußwallfahrt holte er sich aus dem Grundgedanken, „dem nachzugehen, was Gott von mir will“.