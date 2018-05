Waldshut-Tiengen Der blumige Weg zum Fronleichnamsfest: In Tiengen wird der Schmuck für den Feiertag vorbereitet

Die Vorbereitungen für Fronleichnam in Tiengen sind in vollem Gange. Gleich mehrere Gruppen haben sich, wie jedes Jahr, dem Schmücken der Tiengener Innenstadt verschrieben, wo am Donnerstagmorgen die Prozession entlang ziehen wird.

Die Frauengemeinschaft arbeitet schon seit mehreren Tagen an ihrem großen, drei mal 1,90 Meter messenden Blumenteppich für Fronleichnam, der auf dem Platz vor der Stadtpfarrkirche in Tiengen ausgebreitet werden wird. Bereits am Dienstag waren die Frauen im ganzen Südschwarzwald unterwegs, um Blumen zu sammeln, zum Beispiel Lupinen aus Berau, Margeriten aus Aichen-Gutenburg und Pfingstrosen von überall dort, wo sie noch zu finden sind. „Viele Wiesen sind aber leider schon abgemäht“, sagt die Vorsitzende Annelise Keller. Hinzu kommen viele Blumenspenden aus der Bevölkerung.

Das Übertragen der Motive

Die Motive für den Teppich sind in diesem Jahr Brot und Fische, Weintrauben, das Licht und die Getreideähre sowie der Kelch im Zentrum. Gemeinsam wurde die Motivvorlage ausgedruckt und mithilfe eines Projektors auf zwei große Bahnen Backpapier übertragen. Auf zwei Spanholzplatten aufgebracht, dienen diese als Vorlage für den späteren Blumenschmuck.

Fertigstellung als Ereignis

Am Mittwochnachmittag schließlich werden die Teppiche in der Garage des Tiengener Pfarrhauses fertiggestellt. Annelise Keller freut sich schon, wie jedes Jahr, auf das Ereignis: „Es gehört in der Frauengemeinschaft einfach seit der Gründung 1976 dazu, den Blumenschmuck zu gestalten. Besonders schön ist es, weil viele Kinder und mittlerweile sogar schon meine Enkelin Mia mithilft. Auch sie freut sich jedes Jahr darauf.“

30 Erstkommunikanten dabei

Erneut sind auch wieder rund 30 Erstkommunionskinder dabei, die vor dem Josefsbrunnen einen eigenen kleinen Altar aufbauen werden. Neu in diesem Jahr ist, dass hier kein Blumenteppich gelegt wird, sondern eine große Fotocollage, die Bilder der Kinder zeigt. „Das Inhaltliche, also Texte und Lieder, haben wir bereits gemeinsam mit den Kindern vorbereitet“, berichtet Betreuerin Regina Bausch-Isele. Der dritte Altar wird samt einem guten Dutzend Gladiolen von der Kolpingfamilie am Marktplatz aufgestellt, ebenfalls mit einem eigenen Blumenteppich, wie Waldemar Herz von der Kolpingfamilie berichtet.

Früh aufstehen für das Fest

Am Donnerstag heißt es schließlich früh aufstehen. Die vorbereiteten Altäre und Teppiche werden an Fronleichnam ab 6 Uhr morgens an ihre Bestimmungsorte gebracht und für den letzten Schliff festlich ausgeschmückt. Nach dem Gottesdienst schließlich, gegen 10 Uhr morgens, startet die Prozession, angeführt von Pfarrer Johannes Gut mit der Monstranz, um an jedem der Altäre haltzumachen. Begleitet wird er von den Ministranten, den Erstkommunionskindern, der Stadtmusik, der Bürgerwehr und den Klettgauer Heimattrachten.

Passender Schmuck

Zwar wird die Innenstadt von Tiengen im Gegensatz zu Waldshut schon seit Jahren nicht mehr mit frischem Grün geschmückt, dafür dekorieren die Geschäfte ihre Schaufenster im bunten Charakter des Fronleichnamsfests mit Blumen und Fahnen.

Der Feiertag

Katholiken bringen an Fronleichnam ihren Glauben zum Ausdruck, dass Gott in Brot und Wein mitten unter ihnen ist. Als Zeichen dafür wird die Monstranz mit geweihter Hostie in feierlicher Prozession durch die Straßen getragen. Das Fest wird am zweiten Donnerstag nach Pfingsten gefeiert, um an Gründonnerstag zu erinnern. Am Gründonnerstag wird nicht gefeiert, da dies nicht zum stillen Charakter der Karwoche passen würde. Papst Urban IV. führte das Fest 1264 für die ganze Kirche ein. Das Wort Fronleichnam stammt aus dem Mittelhochdeutschen. Dort steht „vron“ für „Herr“ und „licham“ für „Leib“.