Waldshut-Tiengen Der Zoll geht gegen Schwindler bei der Mehrwertsteuer vor

Der deutsche Zoll verhängt Sanktionen gegen Einkaufstouristen, die sich die Mehrwertsteuer erschwindeln wollen. Das Vergehen wird mit einem Verwarnungsgeld oder mit einem Bußgeldverfahren bestraft.

Seit Schließung der Gesetzeslücke im Juli 2017 hat der deutsche Zoll im vierstelligen Bereich wieder Sanktionen gegen Schweizer Einkaufstouristen verhängt, die sich bei der Mehrwertsteuer illegale Einnahmen erschwindeln wollten. Diese Größenordnung nannte auf Anfrage Michael Hauck, Sprecher des auch für Waldshut-Tiengen zuständigen Hauptzollamts Singen.

Das Vergehen wird mit einem Verwarnungsgeld oder mit einem Bußgeldverfahren bestraft. Laut Michael Hauck lag die Zahl der schriftlichen Verwarnungen mit Verwarnungsgeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren – innerhalb desselben Zeitraums – seien im niedrigen zweistelligen Bereich angesiedelt.

Beispiele für die gängigen Tricks bei der Mehrwertsteuer: Ein Schweizer kauft eine Ware in Wirklichkeit für einen Freund in Deutschland und lässt sich dafür den Ausfuhrschein beim Zoll abstempeln. Später kann die Rückerstattung im Laden verlangt werden, obwohl die Ware nie in die Schweiz eingeführt wurde. Planmäßig wurde damit die Mehrwertsteuer-Rückerstattung missbraucht. Der Kostenvorteil geht an den deutschen Freund oder wird von beiden Beteiligten aufgeteilt.

Nur Stichproben am Grenzübergang

Ein anderer Trick besteht darin, Kassenbons aus Papierkörben zu sammeln. Im betreffenden Geschäft wird dann mit einer Ausrede ein Ausfuhrschein verlangt, der am Grenzübergang dem Zoll zum Abstempeln vorgezeigt werden kann. Die Mehrwertsteuer wird dann im jeweiligen Laden kassiert.

Angesichts des hohen Aufkommens am Grenzübergang können Zöllner nur mit Stichproben kontrollieren, ob die betreffenden Waren ausgeführt wurden oder ein Betrug vorliegt. Doch selbst dann, wenn ein Schwindel entdeckt wurde, war seit 2012 keine rechtliche Grundlage gegeben, um den Tatverdächtigen zu belangen. Das hatte einen rein formaljuristischen Grund: Die Strafverfolgung wurde durch ein Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe ausgehebelt, nachdem ein Beschuldigter aus der Schweiz mit Hilfe eines Waldshuter Rechtsanwalts geklagt hatte. Der bis dahin in solchen Fällen angewandte Tatbestand der sogenannten "mittelbaren Falschbeurkundung" durfte nicht länger angezeigt werden.

Einkaufstouristen geben falsche Werte an

Seit vergangenem Sommer hat der Zoll die Rechtsgrundlage wieder, die benötigt wird, damit Täuschungsversuche wieder angezeigt werden können. „Die Hauptzollämter wurden durch entsprechende Verfügungen der Generalzolldirektion auf die bestehenden und anwendbaren Ahndungsmöglichkeiten hingewiesen", sagt Hauck. Es komme häufig vor, dass Einkaufstouristen die auf dem Ausfuhrkassenzettel aufgeführten Waren nicht im Kofferraum haben oder eine niedrigere Anzahl der eingeführten Waren angeben.

Die Zöllner können an der Grenze nur Stichproben der deklarierten Einkäufe vornehmen. Im Jahr 2016 wurden im Zuständigkeitsbereich des Hauptzollamts Singen 11,23 Millionen Ausfuhrkassenzettel vorgelegt. „Es muss sich jedoch jeder Käufer vor Augen halten, dass er von einer solchen Kontrolle selbst betroffen sein kann," sagt Hauck.

Mögliche Strafen

Die Höhe der verhängten Verwarnungsgelder beträgt zwischen 20 und 55 Euro und wird nach Höhe des jeweiligen Nettowarenwertes der Einkäufe gestaffelt. Ab einem Nettowarenwert von mehr als 275 Euro oder wenn der drittländische Käufer sich nicht mit einem Verwarnungsgeld einverstanden erklärt, wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Bei Ersttätern liegt die Mindesthöhe bei 100 Euro, bei Wiederholungstätern können höhere Bußgelder anfallen.