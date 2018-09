von Ursula Freudig

Herr Schäfer, können Sie „Sportfreak ohne Ende“ etwas genauer definieren?

Von Kind an bis heute habe ich Sport gemacht und mich für alles rund um den Sport interessiert. Ich habe Leichtathletik gemacht, als Jugendlicher mit Billard angefangen und, bis ich Hüftprobleme bekommen habe, Tennis und Tischtennis gespielt. Heute spiele ich nur noch Billard und Minigolf, dort muss man keine abrupten Bewegungen machen und kann so die Gelenke schonen. Ich lese außerdem viel über Sport, schaue Sport live oder im Fernsehen. Wenn ich am nächsten Morgen keinen Termin habe, stehe ich auch nachts für Fernseh-Übertragungen auf, im Moment für die US Open. Sport gehört zu meinem Leben dazu. Ich kann mir nicht vorstellen, ohne sportliche Aktivitäten zu leben und ich bin dabei so ehrgeizig wie früher. Jeder Sportler weiß, dass schlechte Tage dazu gehören, aber ich ärgere mich dann trotzdem immer.

Haben Sie viele Pokale zu Hause?

Oh ja, ein ganzer Schrank voll. Sicher so 50 bis 60 und in einer großen Mappe habe ich unzählige Urkunden gesammelt. Mir waren und sind Urkunden eigentlich viel lieber, weil die nicht so viel Platz wegnehmen und nicht abgestaubt werden müssen. Ich habe auch alle Zeitungsberichte über die Sportveranstaltungen gesammelt, bei denen ich mitgemacht habe. Ich habe sogar auch ein Basketballbild aufgehoben, auf dem ich nur auf den Zuschauerrängen zu sehen bin. Auch heute sammle ich noch Zeitungsausschnitte, es macht mir einfach Spaß.

Sie sind Landesmeister im Karambol-Billard, was ist das genau?

Man spielt mit drei Bällen, die man mit oder ohne Bandenberührung treffen muss. Die Tische haben keine Löcher in den Ecken wie beim Snooker. In Waldshut kann man diese Art Billard nicht vereinsmäßig spielen, deshalb fahre ich drei Mal die Woche nach Freiburg zum Club Post Jahn, wo ich seit 30 Jahren spiele. Karambol ist am Aussterben und immer weniger bekannt. „Wo sind denn die Löcher im Tisch“, fragen die Leute oft, wenn sie es sehen.

Und wie steht es mit Minigolf, ist das beliebt?

Schon, aber es wird unterschätzt und hat im Gegensatz zum Golf zu Unrecht kein gutes Image. Viele denken, die stehen nur rum und schlagen gemütlich den Ball. Aber jeder, der mal die 18 Bahnen der Waldshuter Anlage absolviert, wird merken, was es alles braucht, um unter 40 Schlägen zu bleiben. Neben einer ruhigen Hand und Konzentration, sind eine gute Schlagtechnik und auch eine gewisse Fitness nötig. Dies gilt auch für Billard. Man muss zwar nicht ausgeprägt athletisch sein, aber man muss vom Kopf und Körper her fit sein, wenn man erfolgreich sein will und bis ins vorgerückte Alter hinein spielen will. Im Gegensatz zu Tennis und Tischtennis ist die Verletzungsgefahr gering. Beim Minigolf kann man höchstens den Schläger an den Kopf bekommen. Besonders bei Kindern muss man aufpassen. Erst vor ein paar Tagen waren die Fez-Kinder da und es kommen auch immer mal wieder Schüler im Rahmen von Schulprojekten.

Machen Sie außer Sport auch irgendetwas anderes?

Ich lese sehr viel. Rein hobbymäßig, also ohne Fachbücher, habe ich schon Tausende Bücher gelesen, ich weiß das, weil ich Listen führe. Meine erste Tennisschülerin hat mich sogar noch mit Büchern bezahlt. Ich höre auch gern Musik von der Klassik bis zu Pop und Jazz. Außerdem spiele ich gern Karten, lege Patiencen, mag Spiele wie Mühle, Mikado, Halma, Mensch ärgere dich nicht, alles quer durch. Aber ich spiele nie um Geld. Ich spiele kein Poker, kein Flipper und gehe auch nie ins Spielcasino, wo einem nur das Geld aus der Tasche gezogen wird. Ich spiele auch kein Lotto. In den Anfängen meines VWL-Studiums mussten wir mal ausrechen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines Sechsers im Lotto ist – 1:14 Millionen.

Sie sind öfter mit dem Fahrrad unterwegs. Halten Sie sich damit fit oder haben Sie kein Auto?

Beides. In meiner Studentenzeit war die Frage nach einem Auto eine Geldsache und dann habe ich gesehen, dass es auch ohne geht. Außerdem haben meine Eltern ein gewisses Umweltbewusstsein an mich weitergegeben. Ich komme mit Bus, Straßenbahn und dem Zug gut zurecht. Ich bin in meinem Leben auch erst ein Mal geflogen. So gesehen habe ich eine vorbildliche CO 2 -Bilanz. Ich habe auch keinen Computer und auch nie einen gehabt und mit meinem Handy kann ich nur telefonieren. Ich brauche nicht mehr.

Welches sind Ihre nächsten sportlichen Ziele?

Am kommenden 14. und 15. September finden auf der Waldshuter Minigolfanlage die Jedermann-Stadtmeisterschaften statt, bei denen ich schon 15 oder 16 Mal gewonnen habe. Das würde ich gern wieder. Ich möchte auf jeden Fall die 18 Bahnen unter 35 Schlägen schaffen, mit 30 bis 34 Schlägen kann man gewinnen. Außerdem möchte ich zur Unterstützung meiner Fitness öfters schwimmen gehen, wenn das Hallenbad fertig ist. Allgemein wünsche ich mir, dass die großen sportlichen Erfolge der Minigolffreunde Waldshut mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen.

Zur Person Siegbert Schäfer wurde 1949 in Tübingen geboren, ist ledig und hat keine Kinder. 1951 zog seine Familie nach Dettighofen, 1956 nach Waldshut, wo er bis heute lebt. Er studierte Volkswirtschaft und Psychologie, machte aber als aktiver Sportler und Trainer in mehreren Bereichen den Sport zum Lebensmittelpunkt. Unter anderem war er viele Jahre Tischtennistrainer beim TTC Albtal und jahrzehntelang beim TC Waldshut Tennistrainer und Platzwart. 2015 musste er aus gesundheitlichen Gründen das Tischtennis- und Tennisspielen aufgeben. Seitdem konzentriert er sich auf Billard und Minigolf als aktiver Sportler und Trainer. 2017 wurde er Senioren-Landesmeister in der Karambol-Billard-Disziplin und qualifizierte sich für die Deutschen Meisterschaften. Er ist Mitglied der Minigolffreunde Waldshut und bietet auf deren Anlage am Rhein freitags von 15 bis 16.30 Uhr und von 18 bis 19.30 Uhr ein kostenloses Training an.

