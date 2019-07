von Ursula Freudig

Frau Basler, warum haben Sie mit Ihren Mitstreitern Donum Vitae gegründet?

1999 beschlossen die deutschen Bischöfe auf Aufforderung des Papstes, aus dem staatlichen Beratungssystem für Schwangere auszusteigen. Mitte der 90er Jahre war es eingeführt worden und beinhaltet, dass Frauen nach einer Pflicht-Beratung bei staatlich anerkannten Beratungsstellen einen Schein bekommen, mit dem sie innerhalb von drei Monaten nach der Empfängnis straffrei abtreiben können. Caritas und Sozialdienst Katholischer Frauen als Träger katholischer Beratungsstellen stellten nach dem Beschluss der Bischöfe diesen Schein nicht mehr aus. Wie viele katholische Laien, fanden auch wir den Ausstieg falsch und wir gründeten daraufhin den Verein Donum Vitae mit der Beratungsstelle in Waldshut, die staatlich anerkannt ist und Scheine ausgibt.

Warum hielten Sie den Ausstieg für falsch?

Weil dadurch Frauen in Konflikten alleine gelassen werden und gerade die Kirche sollte doch Menschen in Notlagen helfen. Das Zeitfenster, innerhalb dem Frauen abtreiben dürfen, ist kurz. Eine Beratungsstelle, die den Schein nicht ausgibt, wird von vielen Frauen nicht aufgesucht.

Als Christin treten Sie und Ihre Mitstreiter aber doch für den Schutz des menschlichen Lebens ein, oder?

Ja, alle Donum Vitae-Beratungsstellen arbeiten im Sinne des Schutzes des menschlichen Lebens. Das sagt schon unser Name, den man mit „Geschenk des Lebens“ übersetzen kann. Unsere zwei Beraterinnen versuchen, ergebnisoffen in den Gesprächen den Frauen Perspektiven aufzuzeigen, wie es mit Kind gehen könnte. Es werden konkrete Möglichkeiten aufgezeigt, wie und wo sie Hilfe bekommen, auch in finanzieller Hinsicht. Es gibt diese Unterstützungsangebote, aber Frauen in Notlagen sind zunächst verunsichert und hilflos und können sie nicht sehen. Oft finden sie auch bei ihrem Partner oder Mann und ihrer Familie nicht die nötige Unterstützung.

Gibt es typische Lebenssituationen, in denen Frauen verstärkt einen Abbruch in Betracht ziehen?

Die meisten Frauen, die zu uns kommen, sind zwischen 20 und 35 Jahre alt. Sie haben gerade beruflich Fuß gefasst oder sind auf dem Weg dorthin. Es kommen Frauen, die schon Kinder haben, von ihrem Partner getrennt sind, geschieden sind oder einen neuen Partner haben. Als Konflikt empfinden eine Schwangerschaft oft auch Frauen, die zurück in den Beruf gehen wollen. Diese Gruppe hat stark zugenommen.

Bekommen Ihre Beraterinnen mit, wie sich eine Frau nach der Beratung entscheidet?

Nein, nur wenn sie sich von sich aus meldet oder die Beraterinnen sie zufällig mit Kinderwagen auf der Straße treffen. Aber wir sind überzeugt, dass wir viele Frauen bewegen können, ihr Kind zu bekommen.

In welchen Bereichen neben der Konfliktberatung ist Donum Vitae tätig?

Einen breiten Raum nimmt die Beratung von Frauen während der Schwangerschaft bis zum dritten Lebensjahr des Kindes ein. Wir beraten nach Totgeburten, Fehlgeburten, einem Abbruch, im Bereich Pränataler Diagnostik und bei unerfülltem Kinderwunsch. Immer wichtiger wird auch der Bereich Prävention, das heißt unsere Beraterinnen gehen in Schulen.

Wie finanziert sich Ihre Beratungsstelle?

Wir bekommen Mittel vom Land und vom Landkreis. Wir können damit die zwei 50-Prozent-Stellen unserer beiden Beraterinnen finanzieren, aufstocken können wir sie aber nicht, was wir gern tun würden. Insgesamt fühlen wir uns vom Landkreis akzeptiert und positiv aufgenommen.

Donum Vitae feiert 2020 sein 20-jähriges Bestehen, gibt es besondere Projekte?

Ja, sicher ist, dass wir im Juli in Bonndorf eine interaktive Ausstellung „Echt Krass“ zu Themen wie Prävention, Partnerschaft und Liebe zeigen. Sie ist sehr spannend für Jugendliche aufgemacht und wir hoffen, dass viele Klassen sie besuchen werden. Allerdings ist sie auch finanziell sehr aufwendig, deshalb sind uns Sponsoren sehr willkommen.

Ich habe gehört, Sie und die Vorsitzende Verena Zeiher hören demnächst auf, wer folgt Ihnen nach?

Das steht noch nicht fest, aber eine Lösung zeichnet sich ab. Am 24. Juli werden wir in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung neue Vorsitzende wählen. Es liegt uns beiden sehr am Herzen, dieses verantwortungsvolle, aber auch hoch befriedigende Ehrenamt geordnet weiterzugeben und Leute zu finden, die neue Ideen einbringen.

