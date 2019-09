von Peter Rosa

Der Velo & Bike Club Waldshut-Tiengen feiert in diesem Jahr sein 125. Bestehen. Anlässlich des runden Geburtstags hatten sich Vorstand und Mitglieder eine besondere Aktion überlegt: eine dreiarmige Sternfahrt durch den Schwarzwald mit dem Ziel Waldhaus.

Die Gruppen

50 Biker in drei Gruppen – einer Rennrad- und zwei Mountainbike-Gruppen – beteiligten sich an der Jubiläums-Sternfahrt. Die drei Strecken waren zuvor passend zum 125-Jährigen zusammengestellt worden: Die Rennradgruppe bewältigte auf ihrer Fahrt 125 Kilometer und 3000 Höhenmeter. Um 8 Uhr in Tiengen gestartet, führte sie ihre Tour über Leinegg und Plattenweg durch Häusern, St. Blasien, Bernau und Präg über des Wiedener Eck bis zum Belchen in Münstertal – mit seinen 1414 Metern über dem Meeresspiegel das Dach der Tour.

Der Velo & Bike Club Waldshut-Tiengen ist regelmäßig bei Ausfahrten unterwegs. Hier eine Gruppe in Tiengen, inklusive Kunst- und Hochrad aus der Gründerzeit, die regelmäßig bei den städtischen Heimatfesten vorgeführt werden. | Bild: Peter Rosa

Nach kurzer Stärkung im Gipfelhaus führte der Rückweg die Gruppe über Aitern, Utzenfeld und Schönau, weiter über den langen und ruhigen Anstieg durch den Fuchswald zum Hochkopf und hinunter nach Todtmoos. Auf der Querspange nach Bernau wurde die Gruppe kurz vom Regen gestreift, aber „bei angenehmen Temperaturen Richtung St. Blasien und hinunter ins Albtal trockneten die Klamotten schnell wieder“, berichtet Armin Siebold, Beisitzer des Vereins. Spätestens beim finalen Anstieg durch den Haagwald zum Ziel in Remetschwil war es wieder Schweiß, der rann, so Siebold.

Die drei Gruppen, die an der Sternfahrt zum 125-jährigen Vereinsbestehen des Velo & Bike Clubs Waldshut-Tiengen teilgenommen haben, nach ihrer Ankunft in Waldhaus. | Bild: VBC

Die erste Mountainbike-Gruppe machte auf ihrer 52 Kilometer langen Tour einen Abstecher in die Schweiz. Auf der Fahrt ging es über Koblenz nach Mandach zum Rotberg-Egg. „Die Abfahrt war traumhaft und technisch fordernd“, so Siebold. Auf dem Aaretrail ging es anschließend über Klingnau zurück nach Koblenz und weiter über den Aarbergtrail zum Wildgehege und über den Klosterweg nach Remetschwiel. Die Gruppe stemmte auf ihrer Tour 1125 Höhenmeter.

Leckerer Abschluss

Die zweite Mountainbike-Gruppe startete ebenfalls in Tiengen Richtung Wildgehege. Über den Hohlweg, den Mühlenbergweg, den Hagenmattweg, den Talweg und den Klosterweg führte sie ihre Tour auf 40 Kilometern und über 600 Höhenmeter nach Bannholz und Remetschwiel. Fast genau nach Plan erreichten die drei Gruppen gegen 16 Uhr beinahe gemeinsam das Waldhaus in Remetschwil, wo die Sternfahrt bei einem gemeinsamen Spaghetti-Plausch einen entspannten Abschluss fand.