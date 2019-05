von Melanie Mickley

Der Sportausschuss Tiengen hatte die Vorsitzenden seiner Mitgliedsvereine und -schulen zur Hauptversammlung ins Schützenhaus eingeladen. Nach dem Bericht der Vorsitzenden Doris Kaiser-Klormann standen die Ämter der stellvertretenden Vorsitzenden, des Schriftführers und des ersten Beisitzers zur Neuwahl an. Einstimmig wiedergewählt wurden Stefanie Frank zur stellvertretenden Vorsitzenden sowie Schriftführer Peter Schröder.

Zusätzlich musste ein neuer Beisitzer gefunden werden. Manfred Höller, der auch für die Altpapiersammlungen zuständig war, hatte dieses Amt für viele Jahre inne. Nun ist er völlig unerwartet gestorben. Christian Hartkopf vom Judo Club Tiengen erklärte sich kurzfristig bereit, Höllers Amt zu übernehmen und wurde in Abwesenheit einstimmig zum ersten Beisitzer gewählt.

Bürgermeister Joachim Baumert, der die Wahlen leitete, lobte die Anwesenden: „Das wertvolle Engagement in den Vereinen und für die Vereine ist eine Bereicherung für die Gemeinschaft.“ Weiterhin berichtete er über die Abgeschlossenen und noch ausstehenden Arbeiten in den Sporthallen und versicherte, dass die kommenden Arbeiten am Foyerdach und im Ausgabebereich der Küche den Sportbetrieb nicht beeinträchtigen werden.

Ärger über Sperrung

Im März gab es bei den Sportvereinen Unmut über die zu kurzfristig angekündigten dreiwöchigen Baumaßnahmen in Stadt- und Sporthalle, sodass viele Sportstunden ausfallen mussten und Veranstaltungen nicht wie geplant stattfinden konnten. Bürgermeister Baumert bedauerte dies und bat um Verständnis, da es aufgrund der vorgegebenen Terminfenster der Baufirma nicht anders möglich gewesen sei. Die Sportausschussmitglieder baten um eine vorausschauende Planung der Arbeiten und um mehr Transparenz in der Kommunikation, damit sich die Vereine und der Schulsport rechtzeitig darauf einstellen können.

Der Badminton Verein bedauerte, dass die Instandsetzungsarbeiten nicht den desolaten, 40 Jahre alten Hallenboden mit einschließen. Dieser sei so rutschig und uneben, dass gerade bei schnellen Ballsportarten große Verletzungsgefahr bestehe. Einige Mitglieder hätten dies bereits am eigenen Leib erfahren und würden aus diesem Grund nicht mehr ins Training kommen wollen, hieß es in der Versammlung.

Der Hallenboden in der Sporthalle am Langenstein (1, 2, 3 – Halle) in Tiengen ist nach 40 Jahren so rutschig und uneben, dass gerade bei den schnellen Ballsportarten, wie hier beim Badminton, große Verletzungsgefahr bestehe. | Bild: Melanie Mickley

Auf der Agenda stand auch die Zukunft der Sportgala in Tiengen. Die Veranstaltung habe in diesem Jahr mit 320 Gästen mehr Zulauf zu verbuchen. Die Rückmeldebögen der Befragten hätten Zufriedenheit mit dem Catering ergeben und auch die Band sei gut angekommen, sodass die Tanzfläche immer voll gewesen sei. Auch der Mix aus Sport, Tanz und Unterhaltung sei nach Angaben der Befragten genau richtig gewesen. Trotzdem ging die Sportgala auch dieses Jahr wieder mit einem Verlust in der Kasse über die Bühne, hauptsächlich, weil weniger Spenden zu verbuchen waren.

Die Vorsitzende bat daher alle Mitglieder darum, bis zur Herbstsitzung am 21. Oktober zu überlegen, wie es mit dieser Traditionsveranstaltung weiter gehen soll. „Machen wir weiter wie bisher, ist die Kasse in fünf Jahren leer. Soll es vielleicht eine Neuauflage der Sportgala geben oder vielleicht eine Kooperation mit Waldshut?“, gab die Vorsitzende als Denkanstoß.

Weiterbildung

Ein gemeinsamer Schulungs-Termin mit dem Sportausschuss Waldshut ist bereits zusammen mit dem Vorsitzenden Frank Siebold angedacht. Für die Mitglieder beider Sportausschüsse der Doppelstadt soll es einen Vortrag über die Datenschutzgrundverordnung geben, den Claudio Helling vom Wassersportverein halten wird.