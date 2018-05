Waldshut-Tiengen Der Solodarsteller Bernd Lafrenz spielt im Tiengener Schlosskeller auf eigenwillige Art das Drama Romeo und Julia von Shakespeare

Bernd Lafrenz aus Freiburg gestaltet das Drama "Romeo und JUlia" von William Shakespeare (1564-1616) auf sehr eigenwillige Weise frech um und amüsiert damit die Besucher im Schlosskeller Tiengen köstlich.

Alle Jahre wieder huldigt der Schauspieler und Komödiant Bernd Lafrenz aus Freiburg in Tiengen seinem größten Idol – William Shakespeare (1564-1616). Er tut das auf sehr eigenwillige Weise, indem er dessen Dramen frech umgestaltet und parodiert. Diesmal nahm er sich im Schlosskeller Tiengen die weltbekannte Tragödie „Romeo und Julia“ vor – „die größte Geschichte aller Geschichten!“, so Lafrenz. Und wie immer schlüpfte der Allrounddarsteller persönlich in alle Rollen gleichzeitig – Romeo, Julia, die Freunde Mercutio und Benvolio, Abt Lorenzo, Romeos Todfeind Tybalt, den Prinzen von Verona und natürlich auch in die Rolle von Julias Papa und Mama. Und um die Sache noch zu verwirren, schuf er diesmal als Rahmenhandlung noch die Rolle von Balthasar, Inhaber der Velo-Firma „Internationaler Kurierdienst Balthasar“, der in 11. Generation ein Nachfahre von Romeos Diener Balthasar sei.

Er habe die Aufgabe, so Balthasar zu den verblüfften Zuschauern, die Geschichte von Romeo und Julia in die Welt hinauszutragen. Und überprüfte gleich einmal die Wadenstärke und Muskelkraft seines Publikums. Dann stürzte sich Lafrenz ins turbulente mittelalterliche Geschehen in Verona um die beiden verfeindeten Familien Capulet und Montague und entdeckte sogar in der ersten Reihe „seine“ Julia: Einzige Requisiten sind dabei zwei Stellwände, zwei Gitter, die er zum Palasteingang, zum Beichtstuhl oder zum Kampfplatz arrangiert, unterschiedliche Masken, ein Koffer und wechselnde Tücher. Er selbst ist dabei ständig in Bewegung, deklamiert nah am Text und mit großer Mimik, schreit, quietscht oder weint, kämpft mit dem Degen oder säuselt seine Liebeserklärung bei der berühmten nächtlichen Balkonszene durch einen Blütenzweig. Und lässt seinen Balthasar fragen: „Blicken Sie da noch durch?“

Doch darauf kommt es gar nicht an. Wer Lafrenz’ Show besucht, weiß, dass Theater nicht tragisch oder bierernst sein muss. Er bringt „Shakespeare light“ und setzt auf komödiantische Einlagen. Witzig seine plötzlichen Bezüge zur Gegenwart, wenn etwa das Handy klingelt oder nach der Trauung das Hotel "Bercher" empfohlen wird. Das Publikum jedenfalls amüsierte sich – nach anfänglicher Zurückhaltung – köstlich.