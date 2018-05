Waldshut-Tiengen Der Schwyzertag in Tiengen wartet mit neuen Attraktionen auf

Der Schwyzertag in Tiengen wartet mit neuen Attraktionen auf

Der Festzug beim Schwyzertag ist diesmal verbunden mit dem Kreistrachtenfest. Erstmals ist auch ein Kinderjahrmarkt mit zehn Ständen dabei. Der Termin für das Fest ist 29. Juni bis 2. Juli.

Nur 55 Minuten hat der Arbeitskreis Schwyzertag in seiner jüngsten Sitzung benötigt, um unter der Leitung der Vorsitzenden Christa Bader Details im Zusammenhang mit dem schon seit einiger Zeit in seinen Grundzügen feststehenden Programm für den Schwyzertag 2018 zu klären. Er findet von 29. Juni bis 2. Juli statt.

Dass das Programm für das große Tiengener Heimatfest in seiner wohldosierten Mischung zwischen Gewohntem und Neuem wieder viele Attraktionen enthält, machte das Gremium auch daran fest, was Erika Ostertag und Elke Beitzinger für die "Lebendige Stadt" am Schwyzertag-Samstag auf die Beine gestellt haben. Denn da gibt es neben musikalischer Unterhaltung, dem Zirkus Zebrasco, dem Angebot der Caritas-Werkstätten und einer Stadtführung für Kinder erstmals einen mit zehn bunten Ständen ausgestatteten Kinderjahrmarkt unter dem Motto "Spieldrachen".

Erfreut zeigte sich der Arbeitskreis auch darüber, dass die Musikschule Südschwarzwald ihre Feier zum 40-jährigen Bestehen für einen starken Auftritt beim Schwyzertag 2018 zum Anlass nimmt. Denn sie ist nicht nur beim Heimatabend präsent, sondern auch im Rahmen der "Lebendigen Stadt" auf dem Marktplatz. Dabei präsentiert sie mit dem Jugendsinfonieorchester und der Bläserphilharmonie nicht nur attraktive eigene Ensembles, sondern auch einen Gast: das Jugendsinfonieorchester der Sing- und Musikschule aus Weil am Rhein.

Der wichtigste Gast beim Schwyzertag 2018 ist aber der Schweizer Kanton Basel-Land. Von dort kommt auch die Festrednerin. Diesen Part übernimmt die FDP-Nationalrätin Daniela Schneeberger, deren Rede von eidgenössischer Folklore umrahmt wird. Dass der Ehrengast nicht nur beim Heimatabend in der Klettgaustadt ist, sondern auch am Sonntag bis nach dem Festzug, nahm der Arbeitskreis mit großer Anerkennung zur Kenntnis.

Apropos Festzug: Dass der Schwyzertag 2018 und insbesondere der Festzug mit dem Kreistrachtenfest des Bundes Heimat- und Volksleben verbunden ist, macht sich bei der Zahl der am Festzug teilnehmenden Gruppen bemerkbar. Denn neben den Formationen der gastgebenden Bürgerzunft 1503 liegen bereits knapp 30 feste Zusagen vor.