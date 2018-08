Waldshut-Tiengen vor 3 Stunden

Der SÜDKURIER öffnet ­Türen: Werfen Sie als Leser vor der Eröffnung einen exklusiven Blick in die Waldshuter Stadthalle

Sind Sie neugierig, wie die sanierte Stadthalle in Waldshut von innen aussieht? Dann werfen Sie mit uns einen Blick in das 24-Millionen-Projekt, bevor es alle anderen dürfen. Der SÜDKURIER öffnet Türen und verlost zehn Mal zwei Plätze für eine exklusive Führung am 13. September.