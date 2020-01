Waldshut-Tiengen/Detzeln vor 44 Minuten

Der Ortschaftsrat des Waldshut-Tiengener Ortsteils Detzeln entlastet Ortsvorsteherin Esther Koch und übernimmt einige ihrer Aufgaben

Ortsvorsteherin Esther Koch aus Detzeln wollte eigentlich ihr Amt abgeben. Da kein Nachfolger gefunden wurde, gibt sie stattdessen einige ihrer Aufgaben an die Ortschaftsräte ab. Internet per Breitband soll demnächst in Detzeln verfügbar sein.