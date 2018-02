Waldshut-Tiengen Der Männergesangverein Oberalpfen ist zufrieden mit dem vergangenen Jahr

Der Männergesangverein Oberalpfen zieht ein positives Resümee. Die Sänger sind mit viel Freude dabei und auch die Besucherresonanz stimmt froh. Die Umstrukturierung des Kinder- und Jugendchors ist erfolgreich verlaufen.

Positive Stimmung herrschte beim Männergesangverein Oberalpfen, der im Gasthaus "Adler" seine Hauptversammlung abhielt. Neben den aktiven Sängern begrüßte der Vorsitzende Markus Eckert auch zahlreiche Gäste, unter ihnen den Oberalpfener Ortsvorsteher Armin Arzner. "Das zurückliegende Jahr war in vielerlei Hinsicht ein durchschlagender Erfolg", lautete die positive Bilanz des Vorsitzenden über 2017. Bei den Wahlen gab es eine Änderung: Eduard Thoma löste Edwin Jehle als stellvertretenden Vorsitzenden ab.

Schriftführer Dominik Eckert berichtete über das vergangene Vereinsjahr. Zu den Höhepunkten zählten die Teilnahme am Sommerfestival des Chorverbands Hochrhein und das Jahreskonzert mit Gesang und Theater, das erstmals an zwei Abenden stattfand. Bei der Nachmittagsvorstellung wirkte der Kinderchor mit, diesmal unter der Leitung von Monica Rossa. Dank zahlreicher Spenden konnte Kassierer Franz Brunner eine positive Bilanz ausweisen. Großes Lob erhielten die Sänger von ihrer neuen Dirigentin Silvia Reichmann. "Die Probenarbeit hat viel Freude gemacht, wir haben gute Arbeit geleistet", sagte sie. Die ersten Auftritte und das Jahreskonzert seien beim Publikum bestens angekommen.

Markus Eckert gab das Lob zurück, auch die Sänger seien von den Proben und den Auftritten begeistert gewesen. Über den Probenbesuch, der bei 84 Prozent lag, berichtete Edwin Jehle. Die Zahl der Aktiven blieb mit 28 stabil, ein Sänger ließ sich beurlauben. Hinzu kamen elf neue Passivmitglieder. Geehrt wurde Otmar Bernauer für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft. Erfolgreich gemeistert wurde die Umstrukturierung des Kinder- und Jugendchors. Das Team um Monika Wilczek und die neue Dirigentin Monica Rossa habe sehr gute Arbeit geleistet, so Markus Eckert. Die Kinder seien mit viel Freude dabei, Auftritte fanden unter anderem am Seniorennachmittag und am Jahreskonzert statt. Sein besonderer Dank galt den Spendern und den Gönnern des Vereins sowie den Sängerfrauen, die den Verein bei festlichen Anlässen tatkräftig unterstützt hätten.