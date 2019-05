von Ursula Freudig

Auf Schritt und Tritt Spiel und Spaß für Kinder war am Samstag in Tiengens Innenstadt die Devise. Der Kindertag machte aus dem Städtle ein kleines Abenteuerland zum Spielen, Selbermachen, Entdecken und Mitmachen. Trotz der unsicheren Wetterlage mit teilweise heftigen Windböen und zwischendurch ein paar wenigen Regentropfen war er gut besucht.

Mit Schwung: Lukas Sailer aus Tiengen hat am Stand der Herzkinder-Selbsthilfegruppe gerade kräftig das Glücksrad gedreht. Bilder: Ursula Freudig

Entsprechend positiv fiel das Fazit von Nikola Kögel von der Aktionsgemeinschaft Tiengen (Veranstalter) aus: „Wir sind sehr zufrieden, wie es gelaufen ist, es waren sehr viele Leute da und entgegen der Vorhersage, hat das Wetter noch gut gepasst.“

Gurtweil 250 Quietscheentchen stürzen sich in die Schlücht – so war das erste Gurtweiler Entenrennen Das könnte Sie auch interessieren

Buntes Leben war in der Hauptstraße und auf dem Kirchplatz, wo das Polizeikasperle und Tiengener Vereine in und vor einem Zelt unterhielten. Viele hatten beim Kindertag mitgemacht. Geschäfte, Tiengener Schulen, Kindergärten, Vereine und sonstige Einrichtungen machten den Kleinen in dem Zelt, an Ständen und unter Pavillons Angebote.

Mit Bohrer: Der kleine Enno Bölle aus Weilheim bearbeitet am Stand von Angela Kunz Holz, sein Großvater schaut ihm über die Schulter.

Spiel- und Bastelstationen, Clown PitPete, eine ganz besondere Stadtführung, das Kettenkarussell, Zuckerwatte, Schminken, Haare schneiden und vieles mehr schenkten den Kleinen kurzweilige Stunden.

Mit Sulzer-Waffenrock: Stilgerecht führt beim Kindertag Ronald Landwehr (rechts) unter dem Motto „Ritter, Räuber, Burganlagen“ durch Tiengen.

Besonderer Publikumsmagnet waren Vorführungen, wie vom Zirkus Zebrasco (Klettgau-Gymnasium) und dem Turnverein Tiengen. Im Vergleich zum Vorjahr hat es einige Änderungen gegeben. Aus den zweitägigen Kindertagen war ein eintägiger Kindertag geworden.

Mit Geschick: Der Zirkus Zebrasco vom Klettgau-Gymnasium Tiengen ist beim Kindertag in Bestform.

Das Zelt stand nicht mehr auf dem Markt-, sondern auf dem Kirchplatz. Noch mehr Tiengener Vereine und Gruppen waren integriert und noch mehr Wert als bislang wurde darauf gelegt, dass die Kinder selbst aktiv werden und mitmachen können.

Mit Tastsinn: Am Stand des Kindergartens Schwalbennest – links Margot Kowalski – erfühlt Marie Distler aus Rechberg, welche Gegenstände sich in der Schachtel befinden.

Lauchringen „Ich wäre gerne Pfarrerin geworden“, sagt Ulrika Schirmaier, die mit zwei Mitstreiterinnen jetzt zwei Wochen in Kirchenstreik tritt Das könnte Sie auch interessieren