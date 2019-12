„Das ist eine große Überraschung. Ich habe noch nie etwas gewonnen“, freut sich die 28-jährige Außendienstmitarbeiterin des Finanzamts Waldshut-Tiengen über ihren Preis. Öfters sei sie in den vergangenen Wochen in ihren Mittagspausen an dem Auto, das in Tiengen am unteren Zugang zur Fußgängerzone aufgestellt ist, vorbeigegangen, wie Nadine Huber gegenüber dieser Zeitung erzählt. Dass der weiße Flitzer eines Tages ihr gehören könnte, hätte sie nicht gedacht.

Waldshut-Tiengen Das Weihnachtsgewinnspiel geht in eine neue Runde: Es winken Preise im Gesamtwert

von mehr als 45.000 Euro Das könnte Sie auch interessieren

Dabei ist die junge Frau, die kürzlich geheiratet hat, eine treue Teilnehmerin des Waldshut-Tiengener Weihnachtsgewinnspiels. Seit Jahren mache sie mit, erzählt sie. Aus ihrer Handtasche zieht Huber zwei Stapel Rubbellose, ordentlich umwickelt mit Gummibändern, die sie in den vergangenen Wochen in den Geschäften der Doppelstadt beim Einkaufen gesammelt hat. Darunter ist auch das Los mit dem Code „WTJ04S5I23“, das Oberbürgermeister und Glücksfee Philipp Frank bei der Ziehung vor dem Waldshuter Rathaus per Zufallsgenerator ermittelt hat.

Nadine Huber mit dem Rubbellos „WTJ04S5I23“, das ihr den Hauptpreis eingebracht hat. | Bild: Juliane Schlichter

„Das ist eine große Überraschung. Ich habe noch nie etwas gewonnen.“ Nadine Huber, Gewinnerin des Hauptpreises beim Weihnachtsgewinnspiel

Zahlreiche Passanten verfolgten die Ziehung in der Fußgängerzone. „Wir sind jetzt mit dem Server verbunden und greifen auf rund 70.000 Rubbellose zu“, erklärte Heiko Spitznagel, SÜDKURIER-Anzeigenverkaufsleiter Hochrhein, bevor OB Frank per Mausklick die Ziehung startete. Neben Nadine Huber freuen sich 14 weitere Gewinner über Sachpreise. Sie wurden kurz nach der Verlosung per E-Mail kontaktiert. Der Waldshut-Tiengener Notar Ulrich Möckel bestätigte, dass die Ziehung einwandfrei verlaufen ist.

Insgesamt gab es in diesem Jahr beim Weihnachtsgewinnspiel Preise im Gesamtwert von 45.023 Euro zu gewinnen. 52 Geschäfte in Waldshut-Tiengen hatten sich an der Aktion beteiligt.

Oberbürgermeister und Glücksfee Philipp Frank, Heiko Spitznagel (SÜDKURIER-Anzeigenverkaufsleiter Hochrhein) und Notar Ulrich Möckel (von links) bei der Ziehung vor dem Waldshuter Rathaus. | Bild: Juliane Schlichter