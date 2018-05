Waldshut-Tiengen Der Gemischte Chor Aichen unterhält bei seinem Konzert mit einem bunten Liederstrauß

Beim Konzert des Gemischten Chors Aichen gibt es auch Ehrungen für verdiente Mitglieder. Außerdem nehmen die Sänger Abschied von Dirigentin Irina Flato-Schiefer. Der Männerchor Gurtweil ist als Gastchor auf der Bühne.

„Wir haben Lieder zu einem blühenden Strauß gebunden“ – diese Worte von Ansagerin und Chormitglied Sonja Jehle fassen das Frühjahrskonzert des Gemischten Chors Aichen in der Aichener Gemeindehalle passend zusammen. Der Chor unterhielt vor nahezu vollständig besetzten Stuhlreihen mit feinsinnigem Gesang aus verschiedenen Zeiten und Stilrichtungen.

Bunte Liedauswahl

Noch bunter und größer wurde der Liederstrauß durch den Männerchor Gurtweil als Gastchor. Er präsentierte schwungvoll modernes Liedgut und schenkte ein vergnügliches Wiederhören mit bekannten Liedern aus der Popmusik. Der Gemischte Chor Aichen würdigte zum Auftakt in japanischer Sprache die Schönheiten der Kirschblüte ("Sakura"). Er sang getragene Lieder voller Gefühl wie „Irgendwo auf der Welt“ und freche Lieder wie „Die Männer sind alle Verbrecher“. Sogar auf einen Ausflug in leichtfüßigen Silbengesang ("Scat Menuett" und "Intrada a cappella") nahm er mit.

Dirigentin Irina Flato-Schiefer nimmt Abschied

Es war das letzte Mal, dass Irina Flato-Schiefer dirigierte. Sie hört nach zehn Jahren auf. „Sie hat uns geprägt und weitergebracht“, sagte Vorsitzender Johannes Strittmatter. Wunderschön und berührend war das irische Segenslied, mit dem der Chor seiner scheidenden Dirigentin alles Gute wünschte. Wer Lust hat, unter neuer Leitung mitzusingen, kann am 7. Mai um 20 Uhr in die nächste Probe in die Zehntscheuer kommen. „Wir freuen uns über jeden“, so Ansagerin Sonja Jehle.

Erster Besuch aus Gurtweil in Aichen

Zum Auftritt des Männerchors Gurtweil unter dem Dirigentenstab von Birgit Rogg sagte Gerhard Hentzel, Vorsitzender des Männerchors: „Wir sind fast 100 Jahre alt, waren aber noch nie in Aichen. Dass ein Besuch in Aichen höchste Zeit war, unterstrichen die Sänger mit Liedern, die einfach gute Laune machten. Die Männer sangen Hits von Udo Jürgens ("Dieses ehrenwerte Haus"), den Beatles ("Obladi, Oblada" und "Yesterday"), Udo Lindenberg ("Sonderzug nach Pankow") und einigen anderen.

Ehrungen verdienter Mitglieder

Helga Isele wurde für 25 Jahre und Stephan Ebi für 40 Jahre Singen im Gemischten Chor Aichen vom Badischen Chorverband geehrt. Otto Ebi ist bereits 46 Jahre dabei und wurde hierfür vom Chor zum Ehrenmitglied ernannt.