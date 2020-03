von Sandra Holzwarth

„Willkommen Frühling“ heißt es ab Donnerstag, 12. März, im Städtle Tiengen. Die Aktionsgemeinschaft verzaubert die Besucher wieder mit einer großen Blütenpracht. Nicht nur die Fußgängerzone erhält ein buntes Gewand, auch die Kunden dürfen sich mit ein wenig Glück über farbenfrohe Frühlingsblüher oder einen Einkaufsgutschein freuen.

Von Donnerstag, 12. März, bis Samstag, 14. März, können Besucher im Rahmen der Aktion bei jedem Einkaufen farbenfrohe Frühlingsprimeln gewinnen. Die Aktionsgemeinschaft verlost in den drei Tagen 7777 Stück an die Besucher.

„Unsere Primeln bringen Farbe in die Stadt und machen so richtig Lust auf Frühling. Und weil wir noch mehr Kunden eine Freude bereiten möchten, haben wir in diesem Jahr die Anzahl der Gewinne mit 7777 Primeln kräftig erhöht“, erklärt Klaus Haug von der Firma May Fashion, der neben dem Vorstand der Aktionsgemeinschaft für „Willkommen Frühling“ der Hauptorganisator ist.

Im Aktionszeitraum wird jeder Einkauf in den teilnehmenden Geschäften mit einem Rubbellos belohnt. Wer ein glückliches Händchen hat, kann seine Primeln gleich mit nach Hause nehmen. Am oberen und am unteren Eingang zur Fußgängerzone sowie beim E-Center werden Stände aufgebaut, an denen die bunten Primeln von den Gewinnern bis zum Samstag abgeholt werden können. Darüber hinaus gibt es noch die Chance auf einen weiteren Gewinn:

Zum Einkauf gibt es neben dem Los auch noch eine Teilnahmekarte für das Frühlings-Gewinnspiel. Wer die Frage auf der Karte richtig beantwortet und sie ausgefüllt bis Samstagvormittag, 21. März in eine der beiden Losboxen in der Fußgängerzone einwirft, nimmt daran teil. Die Ziehung findet am Samstag um 11 Uhr vor dem Rathaus in Tiengen statt. Gewinner, die vor Ort sind, können ihre Gutscheine gleich mitnehmen.

„Fast alle Geschäfte in der Fußgängerzone und auch einige Unternehmen in den Gewerbegebieten beteiligen sich an der Aktion“, freut sich Nikola Kögel, Geschäftsführerin der Aktionsgemeinschaft. Ein Bummel durch die blumengeschmückte Innenstadt lohnt sich auf jeden Fall. Auch die Brunnen der Stadt werden zur Aktion neu bepflanzt.