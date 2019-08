von Ursula Freudig

Für viele Tiengener wäre das Leben einsamer und eintöniger, wenn es den Frauenverein Tiengen nicht gäbe: Engagierte Vereinsmitglieder kümmern sich vor allem um die älteren Bewohner Tiengens. Sie schenken Zeit, Zuwendung und gesellige Stunden. Geburtstagsbesuche bei Senioren zu Hause und in den beiden Seniorenheimen Haus am Vitibuck und St. Josef, vierteljährliche Kaffeenachmittage mit Programm in den Heimen und eine jährliche große Weihnachtsaktion mit liebevoll verpackten Päckchen für die Senioren und andere Bevölkerungsgruppen stehen im Mittelpunkt ihres sozialen Wirkens.

Gut 150 Jahre soziales Engagement: Im April 2016 feierte der Frauenverein Tiengen sein 150-jähriges Bestehen – hier Vereinsmitglieder bei der Feier im katholischen Pfarrsaal mit Ehrengast und Festredner Seine königliche Hoheit Bernhard Prinz von Baden. | Bild: Ursula Freudig

Der aktive, ehrenamtliche Dienst am Mitmenschen, der persönliche Kontakt zu den älteren Menschen Tiengens, ist Basis des Wirkens des Frauenvereins. Bei den Besuchen der Geburtstagsjubilare zu Hause und in den Heimen machen die Frauen immer wieder die gleiche Erfahrung: Die Zeit, die sie schenken, ist für die meisten Senioren wichtiger als das Geschenk, das sie mitbringen. Zeit in Verbindung mit einem offenen Ohr. „Die Geburtstagsjubilare erzählen einem gern von früher, es ist wichtig, dass wir gut zuhören können“, sagt Karin Erb. Und wenn jemand kein Gespräch mehr führen kann, bleibt immer noch die Möglichkeit einer herzlichen Geste. „Ich streichle ihnen dann über den Kopf oder die Schulter“, erzählt Juliane Krankenedl.

Füreinander Miteinander steht als Motto auf den Flyern des Frauenvereins Tien­gen. | Bild: Ursula Freudig

Die rund 50 aktiven Mitglieder des Frauenvereins Tiengen empfinden ihr Engagement als eine Bereicherung des eigenen Lebens. „Die Menschen freuen sich so, man bekommt so viel positive Rückmeldung, dass man mit einem guten Gefühl nach Hause geht“, meint Johanna Albrecht. Verantwortung für andere übernehmen, füreinander da sein, die Freude am Umgang mit anderen Menschen sind weitere Stichworte, die fallen, wenn die Frauen von ihrer Motivation erzählen.

Tiengen Mehr als Kuchenbäckerinnen: Frauenverein Tiengen engagiert sich auf vielen Gebieten Das könnte Sie auch interessieren

Die Vorsitzende Cornelia Maier nennt auch Nächstenliebe als Grund – dies in einem allgemeinen Sinn, denn der Frauenverein ist nicht konfessionell ausgerichtet. Ein weiterer Grund, warum das soziale Wirken den Frauen viel Freude macht, ist mit den Worten der Vereinsvorsitzenden, die schöne Vereinsgemeinschaft: „Wer einmal dabei ist, genießt es und bleibt in der Regel auch dabei.“

Waldshut-Tiengen Das erwartet die Besucher beim Kunst- und Handwerkermarkt in Tiengen Das könnte Sie auch interessieren

Neben den Beiträgen ist eine wichtige Einnahmequelle der Verkauf von Kuchen beim Handwerkermarkt. Beim kommenden bietet der Frauenverein erstmals auch viele, von den Mitgliedern selbst hergestellte Artikel an, um mit dem Erlös die Renovierung der katholischen und evangelischen Kirche zu unterstützen. Rund 4000 bis 5000 Euro fließen jährlich in die Kasse des Frauenvereins, die konsequent anderen zugutekommen. „Alles, was wir erwirtschaften, wird für die Mitmenschen ausgegeben, das ist auch in unserer Satzung hinterlegt“, erklärt Kassiererin Rita Reiter.