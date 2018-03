Waldshut-Tiengen Der Frauenchor Liederkranz Waldshut hat ein volles Programm

Der Frauenchor Liederkranz plant zahlreiche Auftritte. Um die Kasse aufzubessern, wird der Mitgliedsbeitrag erhöht.

„Wir bräuchten einen reichen Sponsor“, sagte Rosi Matt, Kassiererin beim Frauenchor Liederkranz Waldshut, nach einem Blick in die Vereinskasse. „Und mehr Mitglieder wären auch nicht schlecht“, ergänzte sie. Kurzentschlossen wurde einstimmig vereinbart, den jährlichen Mitgliedsbeitrag auf 50 Euro zu erhöhen. Auch eine kompaktere Sitzweise bei den Proben wurde einstimmig angenommen.

„Ihr habt ein erfolgreiches Jahr hinter euch“, lobte Rudi Straub vom Liederkranz Männerchor, der als Gast geladen war, die Damenrunde. Auch er deutete an, dass der Männerchor eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge in Erwägung ziehe.

Einen Jahresrückblick gab es dann von Schriftführerin Renate Rieck. Im März 2017 hatten die Sängerinnen während einer Messe in Waldkirch zum ersten Mal zusammen mit dem Männerchor eine Messe für die Verstorbenen begleitet. Im April hatten sie in Würenlingen einen Bußgottesdienst musikalisch umrahmt und im Mai habe ein Bittgottesdienst, ebenfalls in Würenlingen auf dem Programm gestanden. Etienne Liénard habe sie dabei auf der Violine begleitet.

Sehr gut sei die Stimmung bei der jährlichen „Musik zur Kaffeestunde“ in der Justus-von-Liebig-Schule gewesen. Besonders das berühmte Lied mit dem Kaktus sei gut angekommen. Auch das Herbstkonzert im November könne als voller Erfolg verbucht werden. Neu in diesem Jahr sei die Teilnahme an einem Spital-Konzert im Krankenhaus Waldshut, ergänzte Chorleiter Christian Seidel. Im Herbst gebe es wieder ein Konzert mit dem Männerchor und auch die „Musik zur Kaffeestunde“ im Juni werde nicht fehlen. Einige Sängerinnen hatten die Einladung eines Projektchors in Eggingen angenommen, der Ende März auftreten wird. Der Vorschlag von Rosi Matt, die Egginger zu einem Konzert des Frauenchors Liederkranz einzuladen, wurde einstimmig angenommen. Danach schloss die Vorsitzende Bärbel Ziess die Versammlung.