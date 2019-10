„Jede Feuerwehr hat Nachwuchssorgen, wir definitiv auch“, sagt Peter Wolf, der hauptamtliche Kommandant der Feuerwehr Waldshut-Tiengen. „Die Situation ist bei uns zwar noch besser als in vielen anderen Städten, aber nicht weit weg von kritisch“, fügt er hinzu. Als er vor 15 Jahren seinen Dienst in der Doppelstadt antrat, waren es noch 380 Feuerwehrleute. Heute sind es nur noch 240 Männer und Frauen, die freiwillig Dienst tun.

Was sind die Gründe?

Einer ist laut Peter Wolf und seinem Stellvertreter Timo Hestler der Wegfall der Wehrpflicht. Bis dahin hatten junge Männer die Alternative, zur Feuerwehr zu gehen, statt ihren Wehrdienst zu leisten. Für zehn Jahre mussten sie sich ehrenamtlich bei einer Freiwilligen Feuerwehr verpflichten. „Das waren verlässliche Leute im besten Alter und diese sind dann auch geblieben“, blickt Peter Wolf zurück. Ein weiterer Grund für die sinkenden Mitgliederzahlen: „Auch die Identifikation mit dem Heimatort und, dass man sich für diesen engagiert, wird immer geringer“, ergänzt Timo Hestler.

Woher kommt dann der Nachwuchs?

Etwa 80 Prozent wechseln von der Jugendfeuerwehr zu den Aktiven. Diese besteht derzeit aus 45 Jugendlichen im Alter von zwölf bis 17 Jahren, davon zehn Mädchen. Quereinsteiger, also Erwachsene, die noch zu den Aktiven stoßen, seien die Ausnahme. Auch der Leiter der Jugendfeuerwehr der Gesamtstadt, Marek Pilichiewicz, kennt das Problem, Nachwuchs zu finden. „Wir waren auch schon über 100, setzen nun aber auf Klasse statt auf Masse“, sagt er. „Wir wollen dass die Jugendlichen, die wirklich Spaß haben, regelmäßig und dauerhaft dabei bleiben“, so der Jugendfeuerwehrwart.

In den vergangenen fünf Jahre seien 30 Jugendliche zu den Aktiven gewechselt, also im Schnitt sechs pro Jahr. Die anderen würden meist aus beruflichen Gründen oder zum Studium den Ort verlassen. Doch noch viel früher, bereits im Kindesalter, sei das „Konkurrenzangebot“ groß. Die Fußballvereine könnten ihre Mitglieder schon früher an sich binden. In Waldshut-Tiengen gebe es aus Personalmangel keine Kinder-Feuerwehrgruppe, so Pilichiewicz. Und auch der Nachmittagsunterricht an den Schulen sei ein Hinderungsgrund, um zur Feuerwehr zu gehen. „Die Jugend hat immer weniger Zeit für immer mehr Angebote“, erklärt Pilichiewicz.

Marek Pilichiewicz, Jugendfeuerwehrwart in Waldshut-Tiengen. | Bild: Südkurier

Wie werden Mitglieder geworben?

Tag der offenen Türe, eine Kooperation mit der Realschule Tiengen – der Aufwand für die Mitgliederwerbung sei enorm. Nur wenige Neue könnten bei solchen Aktionen dazu gewonnen werden. Das beste Mittel sei immer noch die Mund-zu-Mund-Propaganda.

Was sind die Folgen des Nachwuchsmangels?

Ein großes Problem dieses Personalmangels sei vor allem die Verfügbarkeit der ehrenamtlichen Einsatzkräfte während des Tages. Unternehmen seien zwar gesetzlich verpflichtet, ihre Mitarbeiter für einen Feuerwehreinsatz freizustellen, doch viele würden dies dennoch nicht tun, weiß Peter Wolf. Den Lohn für die fehlenden Arbeitsstunden, in denen der Feuerwehrmann oder die Feuerwehrfrau im Einsatz ist, würde die Stadt ersetzen. Da von den Waldshut-Tiengener Feuerwehrleuten jedoch viele in der Schweiz und weiter entfernt arbeiten würden, kämen zu einem Einsatz nur diejenigen, die in der näheren Umgebung arbeiten.

Der Weg zur Feuerwehr Die Jugendfeuerwehr Waldshut-Tiengen Die Jugendfeuerwehr in Waldshut-Tiengen ist drittälteste Jugendfeuerwehr Baden-Württembergs. Sie besteht aus vier Jugendgruppen in den Ausrückebereichen Gurtweil, Tiengen, West und Waldshut mit insgesamt 45 Mitgliedern. In diesen Jugendgruppen werden Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren mit den Aufgaben der Feuerwehr vertraut gemacht. Die Übungen finden mittwochs statt. Wer Interesse an der Jugendfeuerwehr hat, kann unverbindlich und ohne Anmeldung vorbeischauen. Infos gibt es Internet (www.fw-waldshut-tiengen.de/jugendfeuerwehr). Die Ausbildung zum Feuerwehrmann Die Ausbildung zum Feuerwehrmann beinhaltet eine Grundausbildung mit 70 Stunden sowie eine zweijährige interne Ausbildung mit Atemschutz- und Funklehrgang zum Truppmann. Voraussetzungen für den Dienst bei der Feuerwehr: „Unabdingbar ist der Spaß an der Gemeinschaft, Einzelkämpfer brauchen wir nicht“, sagt Marek Pilichiewicz. Außerdem müsse man körperlich und geistig gesund sein und Spaß an der Technik haben.

„Wir müssen ja innerhalb von drei bis fünf Minuten am Einsatzort sein“, erklärt Wolf. Für die Feuerwehrleute spiele also nicht die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Abteilung eine Rolle, sondern der Arbeitsort. So haben manche, die in der Nähe des Feuerwehrhauses im Kaitle arbeiten, dort auch ihre Einsatzkleidung hängen, auch wenn sie eigentlich in einer anderen Abteilung Mitglied sind. „Tagsüber sind sie in der Wehr in Waldshut, nach Feierabend in Tiengen„, erklärt Timo Hestler ein Beispiel. „Wer, wo, mit welchem Auto losfährt, ist egal“, sagt er. Denn mittlerweile sei man auf jeden Einzelnen angewiesen.

Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Waldshut-Tiengen werden auf den aktiven Dienst vorbereitet. | Bild: Feuerwehr Waldshut-Tiengen

