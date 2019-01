von Peter Rosa

Der Boxring Klettgau blickte bei seiner Hauptversammlung auf „kein schlechtes, aber auch kein gutes Jahr“ zurück, wie Vorsitzender Gerhard Grether den Teilnehmern berichtete. Aber: „Als Trainer bin ich mit der Leistung der Aktiven nicht zufrieden“, so Grether. Denn er wisse, dass in „seinen Jungs“ mehr drinsteckt, als bei den Kämpfen im Jahr 2018 herausgeholt werden konnte. Gleichzeitig lobte der engagierte Trainer, der den Verein seit 1990 leitet und in den 70er-Jahren selbst unzählige Box-Titel gewonnen hat, seine Schützlinge: „Ich habe das Gefühl, dass meine Jungs wieder auf die richtige Linie kommen. Schon in ein, zwei Jahren ist der Boxring Klettgau wieder genauso gefürchtet wie früher.“ Die Begegnungen aus 2018 könnten sich sehen lassen. Beim Boxen in Tiengen im Juni seien die Jungs „saustark“ gewesen, im Oktober habe man nur knapp gegen eine Schweizer Auswahl verloren. Initiiert von Passivmitglied Gisela Maaßberg mit „Gerhard, du bist der beste!“, würdigten die Anwesenden Grethers langjähriges und energisches Engagement als Trainer und Vorsitzender des Vereins mit einem dreifachen „Ring frei!“

Grether dankte dem Kassierer Hans-Peter Weber für den geleisteten Job. Dieser berichtete von schwarzen Zahlen und wurde dank einer laut Kassenprüfern Kamila Kunka und Franz Kimmel „einwandfreien Kasse“ einstimmig entlastet. Weiteren Dank richtete Grether an die Spender und an Hauptsponsor Hubertus Bartholomä, denn „finanziell und organisatorisch wird es immer schwieriger, den Verein zu erhalten“, so der Vorsitzende.

Während der Hauptversammlung geehrt wurden für 63 Jahre Zugehörigkeit Herbert Dambach, für 50 Jahre Roland Bruchholz und Erich Reichl, für 33 Jahre Toni Sabery, für 30 Jahre Hubertus Bartholomä und für 25 Jahre Gerd Asprion, Engelbert Brillowski, Gisela Maaßberg und Murat Yildirim. Bei den Wahlen wurden der stellvertretende Vorsitzende Wolfgang Weber, Sport- und Jugendwart Toni Sabery, Protokollführer Khalid Sajit und Beisitzer Michael Loewert sowie die Kassenprüfer Franz Kimmel und Kamila Kunka einstimmig wiedergewählt. Richy Schneider ersetzt Stefan Locher als Beisitzer und Thomas Gruhl folgt auf Murat Yildirim als Vertreter der Passiven. Das Amt des Vorsitzenden stand in diesem Jahr nicht zur Wahl.