Waldshut-Tiengen Den Judoclub Tiengen plagen nicht nur Nachwuchssorgen

Der Judoclub Tiengen bestätigt den Vorstand und ehrt zahlreiche langjährige Mitglieder. Zwei Trainer verlassen den Verein.

Wie viele andere Vereine hat auch der Judoclub Tiengen mit Nachwuchssorgen zu kämpfen. Dies war eines der Themen in der Hauptversammlung. Es werde immer schwieriger, so Vorsitzender Roland Gantert, den Verein auf gutem Niveau zu halten. Glücklicherweise besitze der Verein eine gut funktionierende Vorstands- und Trainermannschaft, die dieses Jahr allerdings auch wieder durch Abgänge geschwächt werde, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Die Ausgaben überstiegen trotz der im Vorjahr erhöhten Mitgliedsbeiträge leicht die Einnahmen. Negativ wirkten sich laut Kassierer Marc Wendler die verhältnismäßig hohen Beiträge an den Badischen Judoverband und den Badischen Sportbund aus.

Von den Aktivitäten des Vereins berichteten Sportwart Klaus Sutter und Jugendwart Halil Ünal. Eine Landes-Einzelmeisterschaft der Jugendlichen und die Vereinsmeisterschaft konnten vor allem durch den großen Einsatz aller Helfer erfolgreich durchgeführt werden. Neben Gürtelprüfungen und der erfolgreichen Teilnahme an Meisterschaften gab es mit den Kindern und Jugendlichen einen Ausflug in die Kletterhalle, ein gemeinsames Training mit dem Turnverein und die Nikolausfeier auf dem Vitibuck. Einige Trainer und Jugendliche besuchten das einwöchige "Powercamp" in den Sommerferien und der Club beteiligte sich am ersten Sportschnupperwochenende.

Mit großem Bedauern wurde von Klaus Sutter der beruflich bedingte Weggang von Trainer Bill Flessas bekannt gegeben, der eine große Bereicherung für den Verein gewesen sei und der neue Impulse ins Training gebracht habe. Ende des Jahres wird noch ein weiterer Trainer, Michel Kayser, den Verein ebenfalls aus beruflichen Gründen verlassen.

Die Leitung für die turnusmäßige Wahl der Vorstandsmitglieder übernahm nach einer kurzen Ansprache Doris Kaiser-Klormann vom Sportausschuss Tiengen. In ihren Ämtern bestätigt wurden die zweite Vorsitzende Monika Etter-Seitz und der zweite Kassierer Simon Seitz. Das Amt des zweiten Schriftführers bleibt vorerst vakant. Außerdem wiedergewählt wurden Sportwart Klaus Sutter, Materialwart Sabine Wieland, Pressewart Daniel Wieland sowie Beisitzer Josef Behringer. Neue Kassenprüfer sind Isolde Fuchs und Martin Reiter. Die Versammlung hatte begonnen mit einem Gedenken an das kürzlich verstorbene Ehrenmitglied Bernd Pöllmann. Der Träger des zweiten Dan wäre für 50-jährige Vereinsmitgliedschaft geehrt worden.