Nach 13 Neuzugängen zählt der Schwarzwaldverein Waldshut-Tiengen jetzt 186 Mitglieder. 61 Mitglieder, also fast ein Drittel, waren zur Hauptversammlung in die Sportgaststätte des FC Tiengen gekommen. Der Vorsitzende Rainer Feudel freute sich, in der Versammlung auch vier Neue begrüßen zu können. Das vergangene Jahr, so Feudel bei seinem Rückblick, sei ein schwieriges Jahr gewesen, weil die Satzung des Hauptvereins neu gefasst werden musste. Aus den Ortsgruppen wurden eingetragene Vereine, eine reine Formsache, die keine praktischen Auswirkungen habe, erklärte Rainer Feudel.

Für den Ortsverein sei es wieder ein erfolgreiches Jahr gewesen. Es fanden 28 Wanderungen mit 641 Teilnehmern statt, was einem Durchschnitt von 22,9 entsprach. „Was wir da im Vergleich zu anderen Ortsvereinen auf die Beine stellen, ist beachtlich“, sagte Feudel. Positiv habe sich auch die Zusammenarbeit mit der Tourist-Info der Stadt ausgewirkt, die sich zum Ziel gesetzt habe, den sanften Tourismus zu fördern und dabei sei das Wandern ein wichtiges Thema.

Zu den Glanzlichtern der vergangenen Saison zählten eine Spargelwanderung und eine Winterwanderung in Davos. Großen Anklang fand auch eine Tour bei Lienheim, also in der direkten Nachbarschaft. Rund 400 Arbeitsstunden wurden in die Instandhaltung der Wege investiert, darüber informierte Wegewart Hermann Schramm. Zunehmend Sorge habe das Waldsterben bereitet, da jetzt oft die Bäume fehlten, um die Schilder anzubringen. Stattdessen müssten Pfähle her, „und das macht deutlich mehr Arbeit“. Der Stadt dankte er auch deshalb für die Übernahme der Materialkosten.

Der Naturschutzbeauftragte Dietmar Gatermann befasste sich unter anderem mit dem Motorradlärm, speziell an den Wochenenden. Eine Lösung des Problems sei aber nur auf EU-Ebene möglich und das bedeute, „dass wir noch lange damit leben müssen“. Artur Gessat, zuständig für die Immobilien des Vereins, stellte fest, dass sich die Zerstörungen in Grenzen halten. Trotzdem sei es nötig, die neue Liege auf dem Gupfen, eine Spende der Brauerei Waldhaus, zu befestigen, „sonst ist sie weg oder wird zu Kleinholz gemacht“. Einen kleinen Überschuss wies Rechnerin Inge Nowas in ihrem Kassenbericht aus.

28 Wanderungen geplant

Ein Lob gab es von Bürgermeister Joachim Baumert: „Ich bin beeindruckt von dem, was Sie im letzten Jahr geleistet haben. Es ist Ihnen gelungen, den Verein mit Leben zu füllen.“ Bei den Vorstandwahlen gab es keine wesentlichen Veränderungen. Im neuen Jahr stehen wieder 28 Wanderungen auf dem Programm, darunter viele, die in Zusammenarbeit mit der Tourist-Info geplant wurden. „Dabei sind wir bemüht, die Wanderungen immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln über die Bühne zu bringen“, sagte Rainer Feudel.