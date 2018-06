Tiengen/Lauchringen Datenschutz beschäftigt die Vereine in der Region Waldshut

Die EU-Gesetzgebung schafft erheblichen Mehraufwand für die Vereine. Die Zunahme der Bürokratie sei kaum zu stemmen ist von Seiten der Vereinsvorsände zu hören. Außerdem wird Kritik an der unzulänglichen Aufklärung der Verordnung geübt.

Die neue Datenschutzgrundverordnung bringt derzeit ganz Deutschland ins Schwitzen – und zum Verschwitzen. Besonders die Vereine tun sich schwer, die zwar nicht mehr ganz so neuen, aber seit dem 25. Mai verbindlich geltenden Richtlinien zum Datenschutz umzusetzen. Angefangen beim Sport-, über den Musik- bis hin zum Freizeitverein hat noch keiner der in Tiengen und Lauchringen befragten Clubs diese Richtlinien umsetzen können. "Wir werden uns in der nächsten Vorstandssitzung damit auseinandersetzen", so die gängigste Aussage seitens der befragten Vorstände. Öffentlich äußern wollte sich von ihnen gegenüber dieser Zeitung aber niemand. Schließlich wolle man nicht zu viel Aufmerksamkeit erregen, wo in den Medien bereits über horrende Strafen bei Nichtbeachtung der neuen Regeln gesprochen wird. Andere wiederum verlassen sich gänzlich auf die jeweils übergeordneten Verbände, von denen sie Handlungsweisungen erwarten. "Da von dort nichts kommt, bleibt bei uns erstmal alles beim Alten", so die Auskunft vom Vorsitzenden eines größeren Tiengener Vereins, der ebenfalls nicht öffentlich genannt werden möchte. Fast alle Befragten beklagen den unter den ehrenamtlich arbeitenden Vorstandsmitgliedern nicht zu bewältigenden Mehraufwand zum Beispiel bei der Dokumentation.

Aber auch dort, wo bereits vorzeitig Schritte in Richtung gesetzestreuen Datenschutzes unternommen worden sind, gibt es zum Teil erhebliche Umsetzungsschwierigkeiten. Nicht selten sehen sich die Vorstände gerade im Hinblick auf die Richtlinien von übergeordneten Stellen mit einer undurchsichtigen Situation konfrontiert. "Es ist paradox", ärgert sich Rainer Schillinger, Geschäftsführer des FC Tiengen, dem einzigen Verein, der zu einer öffentlichen Stellungnahme gegenüber dieser Zeitung bereit war. Man werde sämtliche Formulare abändern, die Dokumentation drastisch ausweiten und dabei den Zugang zu Informationen einschränken müssen, beklagt Schillinger. Zwar habe man sich schon im Vorfeld über die Verordnung informiert.

Allerdings widerspreche sie im Fall des FC jenen Richtlinien, die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) für die verpflichtende Veröffentlichung von Online-Inhalten vorgebe. (Der DFB war für eine Stellungnahme kurzfristig nicht zu erreichen.) Einen der Gründe für die allgemeine große Verunsicherung und Ungewissheit – übrigens nicht nur in der Vereinswelt – sieht Schillinger im mangelnden Informationsveranstaltungen über die neue Datenschutzgrundverordnung. Am Hochrhein gebe es von diesen zu wenige oder sie finden zu weit entfernt statt. Zweimal habe man seitens des FC zudem bereits erlebt, dass Infoveranstaltungen restlos ausgebucht waren. "Wir fühlen uns im Stich gelassen", so Schillinger.