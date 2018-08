Waldshut-Tiengen

Das waren noch Zeiten, als ein Bundeskanzler im Wahlkreis Waldshut für den Bundestag kandidierte

Die Bundestagswahl 1969 war für den Hochrhein etwas Besonderes. Und dies lag nicht etwa an brisanten politischen Themen, sondern vielmehr an der prominenten Kandidatur im Wahlkreis Waldshut. Für die CDU trat niemand geringeres an, als der amtierende Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger.