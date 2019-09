von Herbert Schnäbele

Mit einem in seiner großen Perfektion ergreifenden Kammerkonzert in der Gottesackerkapelle ist den Verantwortlichen des diesjährigen Festivals „Kirchenmusik grenzenlos“ der Kirchengemeinde St. Verena Mittlerer Hochrhein die Auftaktveranstaltung in besonderer Weise gelungen. Unter der Regie von Anne Roosmann, Kantorin in der Pfarrgemeinde Liebfrauen Waldshut, präsentierten die herausragenden Vokalsolistinnen Maria Backhaus (Sopran) und Irene Hofmann (Alt) das mittelalterliche Gedicht „Stabat Mater“ in der Vertonung durch Giovanni Battista Pergolesi in einer Weise, die wiederholt unter die Haut ging und Gänsehaut verursachte.

Hier lesen Sie weitere Hintergründe Zur Kapelle und zum Gedicht Das fünfte Festival „Kirchenmusik grenzenlos“ hat in der kleinen Gottesackerkapelle am alten Friedhof begonnen. Sie ist mit einer Nachbildung des Heiligen Grabes in Jerusalem sicher das ungewöhnlichste Gotteshaus in Waldshut. Der Text des „Stabat Mater“ ist im späten Mittelalter entstanden und zielt auf das Mitleiden mit der Mutter Gottes unter dem Kreuz Christi ab. Von dem Komponisten Giovanni Battista Pergolesi stammt die berühmteste Vertonung dieses Textes. Pergolesis „Stabat Mater“ aus dem Jahr 1736 war schon wenige Jahre nach der Uraufführung in ganz Europa bekannt. Bach schätzte das Werk so sehr, dass er es mit deutschem Text in eine protestantische Kantate umarbeitete.

Begleitet wurden sie von einem Ad-hoc-Orchester aus der Region, bestehend aus Monika Kordowich und Marianne Geng (Violinen), Wolfgang Joho (Viola), Mika Tamura-Winklmeier (Violoncello) und Oliver Schwarz-Roosmann (Cembalo). Die Solistinnen gaben mit großer Ausdruckskraft und Hingabe eine eindrucksvolle Vorstellung ihres Könnens. Zunächst erklang zu Beginn des Konzerts, das mit rund 80 Zuhörern etwas mehr Besucher verdient gehabt hätte, durch das Intrumentalensemble mit Anne Roosmann am Cembalo die „Ouvertüre in C-Dur“ von Georg Philipp Telemann, feierlich und klangvoll in der Ausgestaltung.

Kantor Oliver Schwarz-Roosmann begrüßte die Zuhörer und verwies auf den wunderschönen Rahmen der Gottesackerkapelle und die passende Thematik des „Stabat Mater“. Er bedankte sich beim Streicherensemble, das für das kurzfristig verhinderte Ensemble aus Zürich eingesprungen ist. Es folgte mit der dreisätzigen „Sinfonia a 4“ von Tomaso Albinoni eine weitere Instrumentaldarbietung, erneut mit Anne Roosmann am Cembalo, die meist mit Dominanz der Violinen besonders im ersten und dritten Satz Allegro besonders schwungvoll, im zweiten Satz Adagio aber auch sehr gefühlvoll interpretiert wurde. Im gegenseitigen Wechsel und über weite Passagen auch mitein­ander, präsentierten die Sängerinnen die einzelnen Strophen des Stabat Mater mit großer Stimmgewalt, sehr klangvoll und mit großer Routine.

Dankbar und mit großer Freude nahmen die Aktuere des Kammerkonzerts „Stabat Mater“ zum Auftakt des Festivals „Kirchenmusik grenzenlos“ den heftigen Beifall des begeisterten Publikums entgegen (vorn, von links): Irene Hofmann (Alt), Maria Backhaus (Sopran), Anne Roosmann (musikalische Leitung) und Oliver Schwarz-Roosmann (Cembalo und Organisation). Hinten das Streicherensemble (von links): Monika Kordowich (Violine), Marianne Geng (Violine), Wolfgang Joho (Viola) und Mika Tamura-Winklmeier (Violoncello). | Bild: Herbert Schnäbele

Die Sopranistin beeindruckte mit ihrer glockenhellen Stimme, die bis in höchste Tonlagen kraftvoll erklang, während die Altistin mit einer ebenfalls kraftvollen und voluminösen Klangfarbe zu begeistern wusste. Besonders unter die Haut gingen die große klangliche Harmonie der Sängerinnen in thematisch tiefgehenden Passagen. Es war ein bemerkenswertes und gelungenes Kammerkonzert, das die Besucher mit reichlich Beifall bedachten. In seinem Schlußwort versäumte es Oliver Schwarz-Roosmann nicht, auf das nächste Konzert am 6. Oktober in der Liebfrauenkirche hinzuweisen.

Die Termine

Das Festival „Kirchenmusik grenzenlos“ der Seelsorgeeinheit St. Verena Mittlerer Hochrhein findet zum fünften Mal statt. Die weiteren Konzerttermine sind 6., 13., 19. und 23. Oktober. Weitere Informationen gibt es im Internet (www.st.verena.de).