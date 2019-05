von Claus Biingold

Die Einsatzabteilung Waldshut der Feuerwehr Waldshut-Tiengen hat im Oktober 2018 ein neues Einsatzfahrzeug in Betrieb genommen, das jetzt am Autotag durch den Waldshuter Pfarrer Ulrich Sickinger auch den Segen der Kirche erhalten hat. Das neue Löschgruppenfahrzeug (LF 10) wurde für die Abteilung als Ersatz für das in die Jahre gekommene Tanklöschfahrzeug (TLF 16 – Baujahr 1986) für 325 000 Euro angeschafft.

Die Technik: Der neue Löschgruppenfahrzeug der Marke MAN mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 13 Tonnen ist mit einem 300 PS-starken Bi-Turbo-Motor der Euro-6-Norm ausgerüstet und verfügt über Allradantrieb mit Luftfederung. In der Sicherheitsfahrgastzelle (mit Sicherheitstreppeneinstieg) und in der Frontkabine hat eine komplette Löschgruppe (neun Mann) Platz. Die gesamte Beleuchtung ist mit LED-Leuchtmitteln bestückt. Der Fahrzeugaufbau ist mit integriertem Blaulicht versehen, das Astabweisend ist. Das Martin-Horn macht mit 121 Dezibel auf das Annähern des Einsatzfahrzeuges aufmerksam. Das LF 10 ist mit Digitalfunk ausgerüstet.

Der Einsatz: Das Löschgruppenfahrzeug wird hauptsächlich für Löscheinsätze und einfache technische Hilfeleistungen eingesetzt. „Bei der Ausrüstung“, so Alexander Kaiser, Kommandant der Einsatzabteilung Waldshut, „haben wir uns darauf geeinigt, ein möglich standardisiertes Normfahrzeug zu beschaffen“. Allerdings musste die Dachlast, hauptsächlich Leitern, niedriger als normal gehalten, um das Fahrzeug im Gerätehaus am Johannisplatz unterstellen zu können.

Die Ausstattung: Das LF 10 verfügt über einen 1200 Liter Wassertank für den Ersteinsatz und einen zusätzlichen Schaumtank. Über einen fest eingebauten Schaumzumischer kann dem Löschwasser bei der Feuerbekämpfung Löschschaum zugeführt werden. Die Pumpenleistung liegt bei 3000 Litern pro Minute. Zu der Ausrüstung des LF 10 gehören unter anderem auch ein transportabler Wasser-Schaum-Werfer, eine Motor-Trennschleifsäge, ein Kombi-Schneid-Spreiz-Gerät, ein Stromaggregat mit einer Leistung von 9,5 Kilovolt und eine sogenannte Chiemseepumpe, eine Schmutzwasserpumpe, mit einer Pumpleistung von 1500 Litern pro Minute. Mit der Pumpe können Teile bis zur Größe eines Golfballes befördert werden. Außerdem sind im Fahrzeug Chemieschutzanzüge und Atemschutzgeräte untergebracht.

Ein Blick auf die Ausstattung und die Technik

Mit Technik: Das Kombi-Schneid-Spreiz-Gerät für die technische Hilfsleistung. | Bild: Claus Bingold

Gegen Rauch: Der Hochleitungslüfter dient der Bekämpfung von von straker Rauchentwicklung. | Bild: Claus Bingold

Mit Schutz: Zur Ausrüstung gehören Atemschutzgeräte. Auf dem Bild der stellvertretende Abteilungskommandant Thomas Pesch (links) und Abteilungskommandant Alexander Kaiser. | Bild: Claus Bingold

Mit Flebilität: Der mobile Wasserwerfer für flexible Löscheinsätze. | Bild: Claus Bingold

Mit Sicherheit: Die hintere Fahrgastzelle ist über einen Sicherheitstreppeneinstieg zu erreichen. | Bild: Claus Bingold

Mit Schaum: Über den Schaumzumischer kann Löschschaum dem Löschwasser beigemischt werden. | Bild: Claus Bingold

Mit Platz: In der hinteren Fahrgastzelle ist Platz für sechs Personen. | Bild: Claus Bingold