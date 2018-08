von Ursula Freudig

Handwerkskunst in großer Vielfalt bietet alljährlich der zweitägige Kunst- und Handwerkermarkt. Mit über 50 Ständen wird der kommende größer sein als vergangenes Jahr. Neben der Fußgängerzone wird der komplette Marktplatz belegt sein. Viele der Handwerker kommen schon seit vielen Jahren nach Tiengen und sind bei regelmäßigen Marktbesuchern bestens bekannt. Wie zum Beispiel der Kunstschmied Stephan Wehrle aus Dangstetten, der Pfullendorfer Sockenhersteller Missel, Irene Meier vom Tiengener Keramik Lädele und Seiler Adelbert Maier aus Bettmaringen. Veranstalter ist die Aktionsgemeinschaft Tiengen.

"Wir wollen eine große Vielfalt beim Angebot und die haben wir auch", beschreibt Geschäftsführerin Nikola Kögel den Markt. Sie, Kurt Reckermann, ebenfalls Geschäftsführer, und Projektleiterin Irene Meier organisieren den Markt. Unter den neuen Ständen sind ein Hersteller von patinierter Metall-Deko, von Erlenholzarbeiten und Kleinkinderbekleidung. Egal ob "alter" oder neuer Stand, an allen kommen die Waren aus erster Hand. "Alle Anbieter auf dem Tiengener Markt stellen ihre Waren selber her, es sind keine Wiederverkäufer", bekräftigt Irene Meier.

Wie immer kann beim Tiengener Kunst- und Handwerkermarkt nicht nur gekauft werden. An einigen Ständen wird auch alte Handwerkskunst demonstriert. Mit dabei ist auch wieder der Museumsverein Weilheim, der Butter wie anno dazumal herstellen und verkaufen wird. Für Kinder gibt es besondere Angebote, sie können sich beispielsweise schminken lassen, filzen oder ein Seil drehen. Für Verpflegung ist natürlich auch gesorgt. Am Sonntag kommt der Frauenverein mit einem großen Kuchenbuffet, inklusive von Live-Musik von Enrico Meoni.

Fast 25 Jahre gibt es mittlerweile den Tiengener Kunst- und Handwerkemarkt. Irene Meier regte damals seine Einführung bei der Aktionsgemeinschaft an. Heute hat der Markt einen festen Platz in deren Terminkalender. "Er ist beliebt und bringt Leute aus der ganzen Umgebung und auch aus der Schweiz nach Tiengen", so Kurt Reckermann.

Irene Meier ist eine Meisterin an der Töpferscheibe

Irene Meier (68) ist Keramikerin mit Leib und Seele. Die gebürtige Tiengenerin hat vor knapp 20 Jahren ihren Beruf als Chemielaborantin an den Nagel gehängt und die Herstellung von Keramik zu ihrem alleinigen Broterwerb gemacht. In der Tiengener Zubergasse hat sie ihre Töpfer-Werkstatt mit Laden, die sie zusammen mit ihrer Tochter führt. Im Moment fertigt sie Geschirrteile, die sie an ihrem Stand beim Tiengener Kunst- und Handwerkermarkt anbieten wird und mit denen sie auch ihre Stammkundschaft überraschen will: "Kreativ sein und immer wieder was Neues zu machen, ist mir wichtig, alle Anbieter auf Märkten bringen immer was Neues mit." Auf bis zu 25 Märkten im Jahr bietet sie ihre Waren an. Gebrauchskeramik steht dabei im Mittelpunkt. Die Geschirrteile von Irene Meier sollen nicht nur schön sein, sondern auch im Alltag benutzt werden und dabei höchsten Ansprüchen genügen. Irene Meier verwendet deshalb hochwertigen Steinzeugton, der bei über 1200 Grad gebrannt wird. Bis sie die Geschirrteile ein letztes Mal in den Ofen schieben kann, sind allerdings viele Arbeitsschritte nötig: Das Anfertigen eines Musters aus Linoleum, das Formen des Tons an der Drehscheibe und nach dem Trocknen, der Rohbrand und nach dem Glasieren und Bemalen, der abschließende Glasurbrand. Irene Meier führt auch Auftragsarbeiten aus. Aktuell fertigt sie zum Beispiel einige Fischplatten für ein Restaurant und ein dekoratives Türschild für einen Schornsteinfeger. Dass von der Idee bis zum fertigen Produkt alles auf Anhieb zu 100 Prozent gelingt, ist auch für eine erfahrene Keramikerin wie Irene Meier nicht zwangsläufig. "Erst wenn das Teil aus dem Ofen kommt sieht man, ob es wirklich gelungen ist, es ist so spannend wie Weihnachtspäckchen auspacken."