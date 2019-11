1. Wie können Sie am Weihnachtsgewinnspiel teilnehmen?

Mitmachen ist ganz einfach: Bei jedem Einkauf in einem der 52 teilnehmenden Geschäfte in Waldshut und Tiengen erhalten Sie ein Rubbellos. Dabei ist es egal, wie viel in der Einkaufstasche landet und wie hoch der Preis der Ware ist – für jeden Einkauf gibt es ein Los. Wenn Sie darauf das Feld freirubbeln, erscheint ein individueller, neunstelliger Code. Diesen können Sie anschließen im Internet ( rubbellos.suedkurier. de ) in Verbindung mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Namen eingeben. Damit ist dieses Los aktiviert und nimmt an der Verlosung teil. Bei einem Gewinn werden Sie per E-Mail informiert.