von Peter Rosa

Mit Delta Components feiert ein innovatives Waldshuter Traditionsunternehmen sein Jubiläum. Das Unternehmen mit 19 Mitarbeitern versorgt heute namhafte Kunden mit professionellem Automotive-, Mobile- und Industrial-Computing. 1993, also vor gut einem Viertel Jahrhundert, gründete Michael Ebi seine Firma in der Waldshuter Kaiserstraße. Nach zwei Jahren konnte der erste Mitarbeiter eingestellt werden.

Der erste Erfolg

Der Durchbruch gelang mit einem Auftrag für die Überwachung von unbemannten Bahnübergängen. „Wir wollten Produktion und Dienstleistung aus einer Hand bieten und vom Binnenmarkt unabhängig sein“, sagt der Unternehmer Michael Ebi heute rückblickend und ergänzt: „Wir sind nach wie vor ganz bewusst in der Nische tätig.“ Auf diese Weise könnten auch Übersetzungsprobleme an menschlichen wie auch an technischen Schnittstellen ausgeschlossen werden.

Der Weg zur Modifikation

Über den Großhandel mit Single Board Computern und Displays führte der Weg von Delta Components schnell in Richtung der Modifikation, der Kombination und der Veredlung von Standard-Produkten. Dies alles folgte dem Zweck, Kunden passgenau zugeschnittene spezifische Lösungen im Bereich eingebetteter Systeme anzubieten.

Die Einsatzgebiete

Diese eingebetteten Systeme kommen laut Michael Ebi in den verschiedensten Bereichen zum Einsatz, zum Beispiel im Öffentlichen Nahverkehr, in Forschungsprojekten für autonomes Fahren oder in Einsatzleitwagen von Feuerwehren, so auch bei der Abteilung Waldshut. Die Produkte müssen auch unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig funktionieren und Vibrationen oder hohe und tiefe Temperaturen wegstecken. „Wir bieten dem Kunden maßgeschneiderte Lösungen“, erklärt Michael Ebi die Unternehmensphilosophie.

Am Standort Waldshut, genauer gesagt: in den Geschäftsräumen in der Liedermatte, werden heute regelmäßig neue Produkte entwickelt und produziert – angefangen beim Schaltplan­entwurf bis hin zum Komplettsystem. Die Plattformen zeichnen sich dabei durch ihre Offenheit gegenüber allen gängigen Systemen sowie durch ihre Skalierbarkeit aus.

Die Entwicklungen

So brachte Delta Components in seiner Firmengeschichte bereits verschiedenste Systeme auf den Markt, wie zum Beispiel bereits vor dem Jahrtausendwechsel den eigenentwickelten Delta-Car-PC im Din-Schacht-Format. Darüber hinaus hat das Unternehmen im Laufe der Jahre unzählige Entwicklungs- und Testanwendungen im automotiven Umfeld von Automobilherstellern, Erstausrüstern, Zulieferern und Projektanwendern in Deutschland, Europa und Übersee beliefert.