Der Gemeinderat soll am Montag, 19. März, über die Zukunft des Waldshuter Freibades entscheiden. Die Verwaltung schlägt dem Gremium die Schließung der Einrichtung vor, und zwar dann, wenn die Sanierung des Freibades in Tiengen abgeschlossen ist. Legt man die aktuellen Planungen zugrunde, wäre die Sommersaison 2018 die letzte des Waldshuter Freibades. Als Ausgleich für die Schließung soll das bis dahin sanierte Waldshuter Hallenbad ganzjährig geöffnet sein. Der Verein Pro Freibad fordert weiter den Erhalt des Bades.

„Der Gemeinderat beschließt, den Betrieb des Freibades Waldshut durch die Stadt mit der Wiederinbetriebnahme des sanierten Freibades Tiengen einzustellen. Um in Waldshut auch im Sommer das Baden zu ermöglichen, soll das Hallenbad Waldshut ‚ganzjährig’ betrieben werden.“

Der Gemeinderat der Stadt Waldshut-Tiengen tagt am kommenden Montag, 19. März, ab 18 Uhr im evangelischen Gemeindesaal in Tiengen, Schwarzenbergstraße 6. Unter Tagesordnungspunkt zwei geht es um die Freibäder.

Herr Scheibel, in einer Stellungnahme im Vorfeld der Sitzung wünscht sich Pro Freibad eine Vertagung des Tagesordnungspunktes. Warum?

Die Vorlage, die den Gemeinderäten als Grundlage für eine Entscheidung dienen soll, ist unvollständig und zum Teil fehlerhaft. Das Gutachten liegt noch gar nicht vollständig vor und wurde nur in Auszügen zitiert. Auch sonst fehlen wichtige Fakten in den Unterlagen. Dies ist keine Basis für eine solch gewichtige Entscheidung über die Zukunft der Stadt.

Die Millionen-Spende liegt nach wie vor auf einem Treuhandkonto. Gibt es noch weitere namhafte Spenden?

Ja, auf dem Treuhandkonto, das wir extra für Spender größerer Summen (ab 1000 Euro) angelegt haben, sind bereits zahlreiche Spenden eingegangen. Außerdem haben viele Sponsoren ihre Unterstützung zugesagt im Falle einer positiven Entscheidung des Gemeinderates für die Sanierung des Bades. Die Million des anonymen Spenders steht natürlich weiterhin bereit. Am interessantesten erscheint uns die Zusage eines Sponsors, einen Teil oder sogar die gesamten Betriebskosten des Bades zu übernehmen.

Was erwarten Sie von Gemeinderat, Stadtverwaltung und OB?

Von den Mitgliedern des Gemeinderates erwarten wir, dass sie das Vertrauen, das die Bürger durch ihre Wahl zum Ausdruck gebracht haben, verantwortungsbewusst wahrnehmen und sich nicht zu einer unnötig schnellen, auf lückenhaften und falschen Vorlagen beruhenden Entscheidung drängen lassen. Von der Stadtverwaltung und vom OB unserer „Mitmach-Stadt“ erwarten wir – und es tut uns leid, das so ehrlich sagen zu müssen – nichts mehr. Sämtliche Gespräche, Zusagen und Versprechungen der letzten Monate wurden nicht eingehalten.

Wie macht der Verein weiter, sollte das Aus des Freibades besiegelt werden?

Unser Verein ist mit derzeit 1204 Mitgliedern der größte Verein der Stadt. Wir wissen aber, dass weit mehr Bürger eine Schließung des Waldshuter Freibads – zumal auf diese Weise – nicht hinnehmen werden. Deshalb werden wir selbstverständ­lich zuerst das Gespräch mit unseren Mitgliedern suchen und dann den nächsten logischen Schritt gehen. Wir haben gerade in den letzten Tagen sehr viele Anrufe und Gespräche mit Menschen führen dürfen, die uns gesagt haben, es gehe jetzt nicht mehr allein ums Bad sondern auch um die Art und Weise, wie in unserer Doppelstadt „Politik“ gemacht wird.



CDU-Ortsverband fordert Erhalt des Bades

Der CDU-Ortsverband Waldshut hat sich in einer Pressemitteilung wiederholt für den Erhalt des Freibads in Waldshut ausgesprochen. er appelliert an den Gemeinderat, dass trotz der finanziell angespannten Situation der Stadt eine konstruktive Entscheidung getroffen werden soll.

Der Verband verweist darauf, dass mit der vorhandenen Millionen-Spende der Großteil der technischen Instandsetzung abgedeckt sei. Bei einer konkreteren Perspektive für einen Erhalt werden weitere Unterstützer für das Projekt gewonnen, so heißt es in der Mitteilung.

Schon im Februar lud der CDU-Ortsverband die Bürger zu eine Informationsveranstaltung ein. Die Technik-Referenten des Vereins „Pro Freibad“, Peter Liebetanz und Günther Wehrle, stellten dort das knapp 1,9 Millionen Euro teure Alternativ-Konzept zur Sanierung vor.

In der Mitteilung lobt der Verband die Bürgerinitiative. Es werde deutlich, dass das Freibad eine bedeutsame Einrichtung für Vereine, Schulen, Bürgerinnen und Bürger und Familien sowie Jugendliche sei. Dazu spreche für das Bad die bestechende Lage am Rhein mit schönem Baumbestand und einem großzügigen Freigelände. Der Stadtteil Schmittenau biete neben starkem Gewerbe ein hochwertiges touristisches Angebot, das durch das Freibad, die Minigolfanlage und die Sportanlagen bereichert werde, so der Ortsverband der CDU. (juk)