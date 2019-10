von Ursula Freudig

Tiengens malerische Innenstadt ist am Freitag, 4. Oktober, in einer besonderen Atmosphäre zu erleben: Der Lichter- und Feuerabend der Aktionsgemeinschaft Tiengen wird aus dem Städtle wieder einen stimmungsvollen Treffpunkt für Bummler und Genießer machen. Bis 22 Uhr haben die Geschäfte geöffnet und vor den Ladentüren erwarten die Besucher kulinarische Angebote an Ständen und jede Menge Unterhaltung mit Lichterfeen, Tanz, Feuershows und Livemusik.

Ruhe und Besinnlichkeit werden Besucher in der katholischen Pfarrkirche finden. | Bild: Ursula Freudig

Dies wird vom Lichter- und Feuerglanz Hunderter von Fackeln, LED-Lämpchen und Strahlern erleuchtet, die Tiengens Fußgängerzone ebenso schön wie ungewohnt in Szene setzen. Auch die katholische Pfarrkirche hat wieder geöffnet: Nur durch das Licht zahlreicher Kerzen erhellt, lädt sie zum besinnlichen Verweilen jenseits des Trubels ein.

Erstmals wird beim Lichter- und Feuerabend mit dem Jugendsinfonieorchester Waldshut-Tiengen auch Livemusik zu hören sein. Zunächst gibt das Orchester auf einer Bühne beim Storchenturm zwei kleine Serenaden. „Wir werden eine bunte Mischung aus Filmmusik und Klassik spielen“, kündigt Ulf Kühner, einer der Leiter des Orchesters, an.

Das Programm des Lichter- und Feuerabends Termin Der Lichter- und Feuerabend findet am Freitag, 4. Oktober, in der Tiengener Innenstadt statt. Offene Ladentüren Bis 22 Uhr haben die Geschäfte geöffnet. Musik Das Jugendsinfonieorchester Waldshut-Tiengen spielt um 20.30 und 21.30 Uhr beim Storchenturm und begleitet das Feuerwerk mit Händels „Feuerwerksmusik“. Bei sehr schlechtem Wetter entfallen die Auftritte. Tanz und Lichterfeen Die Gruppe Magic Diamonds tanzt um 19.30 und 21 Uhr in der Fußgängerzone und Mitglieder der Gruppe schreiten als bunte Lichterfeen durch die Fußgängerzone. Show Der Zirkus Zebrasco gibt um 20 und 22 Uhr eine feurige Vorstellung beim Löwendenkmal. Bewirtung Kulinarische Stände von Vereinen und Geschäften – auch vor dem Café „Heftrichs“ in der Bahnhofstraße – laden zum gemütlichen Verweilen ein. Kirche im Kerzenlicht Die katholische Pfarrkirche ist während des Abends geöffnet und erstrahlt im Licht hunderter Kerzen. Feuerwerk Mit einem Feuerwerk um 22.30 Uhr über dem Schlosshof klingt der Lichter-und Feuerabend aus.

Durch das Orchester wird der Storchenturm erstmals in den Lichter- und Feuerabend einbezogen und das abschließende Feuerwerk über dem Schlossplatz bekommt eine besondere Note: Das Jugendsinfonieorchester Waldshut-Tiengen wird die bunte Farbenpracht am Himmel mit Händels „Feuerwerksmusik“ untermalen.

Ulf Kühner (Leiter Jugendsinfonieorchester Waldshut-Tiengen) und Nikola Kögel (Aktionsgemeinschaft Tiengen) freuen sich auf die Besucher und das bunte Programm beim kommenden Lichter- und Feuerabend in Tiengen. | Bild: Ursula Freudig

Laut Nikola Kögel von der Aktionsgemeinschaft Tiengen gehört der Lichter- und Feuerabend zu den beliebtesten Veranstaltungen der Aktionsgemeinschaft: „Es gibt ihn nicht überall, er ist eine Mischung aus Einkaufsbummel, Freunde treffen und besonderer Atmosphäre“, fasst sie die besondere Anziehungskraft der Veranstaltung zusammen. Seit gut zehn Jahren gibt es den Lichter- und Feuerabend in Tiengen.