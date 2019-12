von Rolf Sprenger

Eine rappelvolle Gemeindehalle am Samstag und eine fast ebenso gut gefüllte am Sonntag waren der Lohn für die wochenlangen Proben der Theatergruppe Gurtweil. Die Komödie „Schöne Ferien“ stand auf dem Programm. Und damit hatten die Veranstalter, das Schlüchttal-Akkordeon-Orchester und der Musikverein, voll ins Schwarze getroffen.

Alleine das aufwendig gestaltete Bühnenbild war schon ein Hingucker. Übertroffen wurde dies nur noch durch die Spielfreude der Akteure. Die Handlung führt die Zuschauer auf den Campingplatz in Gurtweil. Dort müssen sich die superreichen Dauercamper Bärchen (gespielt von Andreas Antoni) und Mäuschen Hansemann (Marlis Schlageter) mit den neuen Nachbarn arrangieren.

Die Theatergruppe Gurtweil begeisterte mit der Komödie „Schöne Ferien“ in der Gemeindehalle. (von links): Nadine Werner, Marlis Schlageter, Georg Jehle, Jessica Wölfle, Waldemar Werner, Peter Schlageter, Renate Paul, Andreas Antoni und Jessica Jehle. | Bild: Rolf Sprenger

Klaus (Waldemar Werner) und Erika Muffel (Jessica Jehle) sind das genaue Gegenteil der versnobten Hansemanns. Griesgrämig, laut und prollig stört Klaus Muffel das bisher so friedvolle Leben auf dem Campingplatz. Vor allem mit der ebenfalls mitgereisten Schwiegermutter (Renate Paul) hat sich Klaus ständig in den Haaren: „Du gehörst in ein prähistorisches Museum. In die Abteilung Drachen.“

Das Chaos komplett machen die weiteren Feriengäste. Die allein erziehende und dauerquasselnde Psychotante Frauke (Nadine Werner) und der „Schnorrer“ (Peter Schlageter) sorgen dafür, dass dem ewigen Streit suchenden Klaus, die Feinde nicht ausgehen. Als sich jedoch der Sohn der Hansemanns zu Besuch ansagt, brauchen Bärchen und Mäuschen die Hilfe der Muffels.

Viele Irrungen und Wirrungen

Taugenichts Tom (Georg Jehle) und sein „Baby“ Jenny (Jessica Wölfle) haben es auf das Erbe der Eltern abgesehen. So entschließt sich Bärchen, mit Klaus die Plätze zu tauschen, um dem Sohn vorzuspielen, dass man völlig verarmt sei. Nach einigen Irrungen und Wirrungen gelingt der Plan schließlich. Selbst seine auf der Kippe stehende Ehe kann Klaus noch retten.

Großartig aufgelegte Schauspieler sorgten für viele Lacher im Publikum in der Gemeindehalle. Herausragend war Waldemar Jehle, der herrlich brummelnd und geifernd die Rolle des Klaus Muffel verkörperte. Ein besonderes Lob erhielt „Schwiegermutter“ Renate Paul vom Vorsitzenden des Akkordeon-Orchester Uli Ebner. Die pensionierte Theaterspielerin war kurzfristig eingesprungen und hatte damit die Aufführungen gerettet.