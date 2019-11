von Ursula Freudig

Jazz passt zu den edlen, stuckverzierten Schwarzenbergsälen im Schloss in Tiengen, und wenn ihn dann noch ein „Kind der Stadt“ und drei weitere begabte Musiker spielen, ganz besonders gut: Menzel Mutzke (Trompete und Flügelhorn), Sohn der bekannten Waldshut-Tiengener Musikerfamilie Mutzke, Pablo Held (Piano), Dietmar Fuhr (Kontrabass) und Silvio Morger (Schlagzeug) gaben zwei ausverkaufte Konzerte in den bislang klassikverwöhnten Wänden der Säle.

Die Akustik war überaus gut und unterstrich den satten, aber niemals überbordenden Klang des Quartetts, der voller Überraschungen war. Wie vielseitig, kreativ und unterhaltsam moderner Jazz sein kann, bewies das Menzel Mutzke Quartett mit einer Leichtigkeit und Spielkunst, die auch kritische Jazzkenner überzeugt haben dürfte.

Leichte und schwere Kost

Mit spielerischer Raffinesse mischte das Quartett konventionelle Jazzklänge auf. Dabei gingen die gespielten Titel manchmal eher leichter ins Ohr, manchmal waren sie, wie Menzel Mutzke einen beschrieb, eher „schwere Kost“. Aber immer blieben sie – dies der selbst formulierte Anspruch Mutzkes – auf dem Boden einer gewissen, hängenbleibenden Erkennbarkeit.

Die Pläne des Veranstalters Veranstalter der beiden Konzerte war der Verein Freunde Schloss Tiengen in Zusammenarbeit mit Matthias Hilpert, der in der Region unter anderem von den Heubacher Hauskonzerten her bekannt ist. Der Verein wird weitere Jazzmusiker in die Schwarzenbergsäle der Schlosses Tiengen holen. Nach Kiki Manders und dem Menzel Mutzke Quartett kommt nächstes Jahr die Jazz-Sxophonistin Karolina Strassmayer zum Gastspiel.

Die vier Profi-Musiker ließen einander viel Raum für individuelle „Ausreißer“, die zusätzliche Abwechslung boten. Das Publikum feierte das Quartett, das über das Musikalische hinaus mit einem locker plaudernden Menzel Mutzke punktete: „Ich habe mit Moop Mama schon vor 1000 Leuten gespielt und vielleicht zwei davon gekannt, heute kenne ich ungefähr jeden, ich war noch nie so nervös wie heute“, kommentierte er sein Heimspiel. So gut wie alle gespielten Stücke waren Eigenkomposition von Menzel Mutzke. Im Frühjahr 2020 wird das dazugehörige Debütalbum „Spring“ herauskommen.