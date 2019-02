von sk

Bis zu 125 000 Mathe-Fans aus Deutschland und ganz Europa hatten sich beim Mathematikwettbewerb „Mathe im Advent 2018“ die Vorweihnachtszeit mit mathematischen Knobeleien versüßt. Das Hochrhein-Gymnasium in Waldshut war die beste Schule im südbadischen Wettbewerb und wurde gleich mit vier Preisen im Wert von insgesamt 650 Euro ausgezeichnet, darunter der erste Platz in der Kategorie „Beste Schulen“ und Top-Platzierungen der Klassen 8d (3. Platz: Beste Klassen Jahrgangsstufe 8), 9b (2. Platz: Beste Klassen Jahrgangsstufe 9) und 9d (3. Platz: Beste Klassen Jahrgangsstufe 9). Das geht aus einer Pressemitteilung der Gisela und Erwin Sick Stiftung mit Sitz in Waldkirch hervor.

Digitaler Adventskalender mit Aufgaben

Der digitale Mathe-Adventskalender „Mathe im Advent“ wird demnach von der Mathe im Leben gemeinnützigen GmbH in Kooperation mit der Deutschen Mathematiker-Vereinigung ausgerichtet. Die Gisela und Erwin Sick Stiftung unterstützt seit 2015 den Mathematikwettbewerb, sie setzt sich nach eigenen Angaben auch für eine umfassende Bildung von jungen Menschen ein, die weit über die Vermittlung von Fachwissen hinausgeht.

4909 Schüler nehmen teil

Im Regierungsbezirk Freiburg gingen mit Unterstützung der Gisela und Erwin Sick Stiftung 4909 Schüler an 193 Schulen mit 426 Klassen an den Start. Die besten Schulen und Klassen in Südbaden wurden bei einer feierlichen Preisverleihung im Gisela Sick Bildungshaus in Waldkirch ausgezeichnet und erstmals mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 7200 Euro belohnt.

Mathe bei Alltagsproblemen

Unter dem Motto „Rechnest Du noch oder denkst Du schon“ hatten auch südbadische Schüler geknobelt, um den Aufgabenmix zu lösen, der sich hinter den 24 Türchen für die Klassenstufen vier bis sechs und sieben bis neun im digitalen Mathe-Adventskalender verbarg. Sie konnten entdecken, wie Mathe bei Alltagsproblemen helfen kann – und dass es dabei nicht nur ums Rechnen geht. Herausforderungen waren beispielsweise die Wahl einer geschickten Sitzordnung bei einer Prüfung, die Anzahl an Tricks beim „Big Air“-Sprungwettbewerb oder der Bau eines dreidimensionalen Hauses vom Nikolaus.

Große Party für die Sieger

Zu einer großen Mathe-Party für die südbadischen Gewinner hatte die Gisela und Erwin Sick Stiftung am vergangenen Freitag gemeinsam mit der Mathe im Leben gemeinnützige GmbH in das Gisela Sick Bildungshaus in Waldkirch eingeladen. Im regionalen Wettbewerb hatten sich von den 193 teilnehmenden Schulen 26 erfolgreich geschlagen und in den unterschiedlichsten Preiskategorien gewonnen. Dabei durften sich 14 Schulen und 24 Klassen über eine Auszeichnung freuen.

Waldshut-Tiengen Vier Teams von Waldshuter Schulen waren bei Jugend forscht erfolgreich – wir stellen Ihnen die Projekte vor Das könnte Sie auch interessieren

Das Hochrhein-Gymnasium in Waldshut wurde die beste Schule im südbadischen Wettbewerb. Beste Sekundarschule wurde die Alemannen-Realschule in Müllheim, beste Grundschule die Fridolinschule aus Lörrach, die beste Grund- und Mittelschule die Grund- und Werkrealschule Zimmern, die beste Gesamt-/Gemeinschaftsschule die Staudinger-Gesamtschule aus Freiburg. Das Montessori-Zentrum Angell aus Freiburg war die beste Schule in freier Trägerschaft.