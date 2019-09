von Claus Bingold

Bei einem kleinen Festakt fand auf dem Waldshuter Bergfriedhof vor rund 30 Kulturfreunden und Wegbegleitern der Familie Kohlbecker die Übergabe des Grabdenkmals „Schreitender Engel“ von Hellmut und Gertrud Kohlbecker an die Stadt Waldshut-Tiengen statt. Die Schenkung geht auf einen Wunsch der Töchter der Familie Kohlbecker, Ruth Keller, Eva Drost und Uta Busch zurück, das Grabmal möge einen dauerhaften, öffentlich zugänglichen Platz auf dem Bergfriedhof erhalten. Nach Zustimmung des Verwaltungs- und Sozialausschusses hat das Mosaik „Schreitender Engel“ jetzt seinen Platz neben der Aussegnungshalle auf dem Bergfriedhof gefunden.

Das Werk

Das Mosaik „Schreitender Engel“ hat der renommierte Künstler Professor Hans Kuhn (1902 bis 1991) aus Baden-Baden, ein langjähriger Freund der Familie Kohlbecker, geschaffen. Wie Georg Drost, Ehemann von Eva Drost, in seiner Rede über den Künstler zu berichten wusste, wurde Kuhn unter anderem 1969 mit dem Hans-Thoma-Preis, der höchsten Auszeichnung des Landes Baden-Württemberg für bildende Künstler, ausgezeichnet.

Die Lebensgeschichte

Eva Drost, die als einzige der drei Schwestern am Schenkungsakt teilnehmen konnte, skizzierte in ihrer Ansprache das Leben ihres Vaters, der sich sehr um Waldshut und später um Waldshut-Tiengen verdient gemacht hat. 1933 zog die Familie von Baden-Baden nach Waldshut, wo Hellmut Kohlbecker am heutigen Hochrhein-Gymnasium als Lehramtsassessor begann und bis in die 70er Jahre Deutsch und Geschichte unterrichtete. „Ende 1948“, so Eva Drost, „wurde unser Vater vom Waldshuter Stadtrat zum ehrenamtlichen Kulturreferenten der Stadt ernannt, ohne vorher gefragt worden zu sein. Mit Begeisterung und viel Tatkraft übernahm er diese, für ihn wunderbare Aufgabe, für die er sich über 30 Jahre mit Begeisterung einsetzte.“ 1969 erhielt er dafür das Bundesverdienstkreuz erster Klasse.

Das Wirken

Kohlbecker, der ohne Mitarbeiter das Kulturamt vertrat, legte unter anderem die Grundsteine für das Theater- und Musikleben in der Kreisstadt, förderte einheimische Künstler und die Beziehung zur Partnerstadt Blois. Auch war er Mitglied der Chilbi-Kommission und maßgeblich an deren Organisation zur 500-Jahr-Feier 1968 beteiligt. So kam der Chilbi-Heimatabend in diesem Jahr in die Kaiserstraße vor das Untere Tor.

„Wir, die Töchter von Hellmut Kohlbecker, und die große Familie seiner Nachkommen freuen uns“, sagte Eva Drost, „dass der Engel jetzt hier einen guten Platz gefunden hat. Wie schön, dass er an unseren Vater und sein gutes Wirken in dieser Stadt erinnert.“ Für die Stadt Waldshut-Tiengen bedankten sich OB Philipp Frank und Kulturamtsleiterin Kerstin Simon für die großzügige Schenkung. Pastor Wieland Bopp-Hartwig, der zusammen mit seinem katholischen Kollegen Ulrich Sickinger an der Feier teilgenommen hatte, sieht in dem „Schreitenden Engel“ am Ende des Kreuzweges eine symbolische Verbindung zwischen dem irdischen Dasein und dem Jenseits.