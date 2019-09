von Rolf Sprenger

Mit einem gemütlichen Abschlussfest in der Tiengener Stadthalle feierten Kinder, Eltern und die vielen Betreuer und Helfer das Ende des Ferienprogramms „Ferien zu Hause“ (Fez), der Stadt Waldshut-Tiengen. Das spannende, lehrreiche und teilweise auch turbulente Angebot des Kinder- und Jugendreferats hatte es in sich. „Wir haben eine tolle Resonanz von den Kindern und deren Eltern erhalten“, zog die Amtsleiterin Silke Padova ein zufriedenes Resümee.

Fußball, Tennis oder Judo gab es für die Sportbegeisterten. Das THW und die Feuerwehr öffneten ihre Tore, und präsentierte ihre Ausrüstung, was für manch große Augen sorgte. Für Kultur- und Musikfans gab es eine Orchesterprobe bei der Stadtmusik, sowie eine Lesenacht in der Stadtbibliothek Tiengen. Naturliebhaber konnten im Stoll-Vita-Gewächshaus eine Erlebnisreise in die Welt der Pflanzen unternehmen, oder einen Vogel Strauß hautnah erleben. Besonders beliebt war auch das Handwerk. Im Klettgau-Gymnasium in Tiengen konnten sich die Kinder unter Anleitung einer Schreinerin ihr eignes Boot zimmern.

Fäden in der Hand: Amtsleiterin Silke Padova, die „gute Seele“ Eberhard Ring und Sozialpädagoge Onur Harbelioglu hatten alles im Griff. Sie präsentierten zusammen mit ihrem 40-köpfigen Team perfekt organisierte Sommerferien. | Bild: Rolf Spenger

Abenteurer konnten sich beim Tauchen und Piratenfangen versuchen. Die mutigsten wagten sich auf den Rhein, um beim Rafting den Fluss zu erkunden. In der letzten Ferienwoche wurde die Stadthalle in Fezitty umgebaut. Eine Woche arbeiteten, lebten und spielten die Kinder in der von ihnen gestalteten Metropole. „Es war faszinierend, zu sehen, wie die Jugendlichen miteinander umgegangen sind“, blickte Onur Harbelioglu gerne zurück, „Nationalitäten oder das unterschiedliche Alter haben keine Rolle gespielt. Jeder ist mit jedem super ausgekommen.“

Zufriedene Nutzer: Ulrich und Paula Doll waren begeistert. „Das Angebot war vielfältig und die Organisation super“, sagte Ulrich Doll, „besonders hat mir der Tag, mit den Schmetterlingen und Insekten gefallen“, ergänzt seine Tochter. | Bild: Rolf Spenger

Zum ersten Mal wurde eine Ganztagesbetreuung angeboten. „Hier war die Nachfrage der Eltern besonders hoch“, berichtet Silke Padova, „wir hatten mit 80 Kindern kalkuliert, schlussendlich sind es 90 geworden. Das freut uns natürlich, denn da es sich um eine Premiere handelte, waren wir uns nicht sicher, ob das Angebot angenommen wird.“ Durchweg positive Rückmeldungen gab es von den Eltern. Ulrich Doll und seine Tochter Paula freuen sich bereits auf das nächste Mal: „Paula hat schon gefragt, ob Sie im nächsten Jahr wieder dabei sein darf, das zeigt doch, dass es den Kindern sehr viel Spaß gemacht hat“, zeigte sich Ulrich Doll mit dem Angebot überaus zufrieden.

