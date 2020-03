von Susann Duygu-D'Souza

Nach rund 40 Jahren Erntefest in Tiengen hat sich die Aktionsgemeinschaft Tiengen in Absprache mit den teilnehmenden Vereinen dazu entschieden, einen Schlussstrich unter die Veranstaltung zu ziehen. Nikola Kögel, Geschäftsführerin der Aktionsgemeinschaft: „Wir haben in den vergangenen Jahren immer mal wieder über die Zukunft des Erntefestes gesprochen. Doch jetzt hatten wir das Gefühl, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist und man darauf verzichten kann. Auch, weil das Erntefest kein Alleinstellungsmerkmal mehr hat wie beispielsweise die Hoorige Mess‘, zu der mittlerweile tausende Besucher kommen.“ Zara Tiefert-Reckermann, Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft, ergänzt: „Mittlerweile gibt es viele umliegende Gemeinden, die ebenfalls ein Erntefest organisieren.“

Die Aktionsgemeinschaft Die Aktionsgemeinschaft Tiengen stellt das Jahr über zahlreiche Veranstaltungen auf die Beine. Neben Sonntagsverkäufen organisiert der Verein auch die Hoorige Mess‘, den Kindertag im Mai, das Jazzfest im Juli, den Handwerkermarkt Anfang September, den Feuerabend im Oktober und den Weihnachts- und Schülermarkt im November.

Ein weiterer Grund für die Entscheidung, künftig kein Erntefest mehr zu veranstalten, sind laut Zara Tiefert-Reckermann auch die hohen Kosten, die damit einher gehen. „Seit einiger Zeit bezuschusst uns die Stadt mit 3000 Euro, trotzdem können wir die Kosten nicht ansatzweise decken, so dass ein Defizit von mehreren Tausend Euro entsteht“, sagt Kögel.

Waldshut-Tiengen Beim Erntefest in Tiengen macht der Herbst einfach gute Laune Das könnte Sie auch interessieren

Größter Kostenfaktor seien die Ausgaben für die Musiker, die am Erntefest ganztägig spielen. „Aber auch die Vereine haben immer größere Probleme, Ehrenamtliche für den Standbetrieb zu gewinnen, weil das Engagement zurück geht“, so die Geschäftsführerin. Zudem seien auch die Einnahmen aus dem Verkauf nicht mehr so hoch, so dass das Erntefest für die Vereine teilweise nicht mehr lukrativ genug sei. Nikola Kögel: „So haben wir in der vergangenen Zeit auch immer wieder Standabsagen bekommen. Als wir mit den Vereinen über die Zukunft des Erntefestes gesprochen haben, gab es Unterstützung für unsere Entscheidung.“

Alle Hände voll zu tun hat die Aktionsgemeinschaft mit Zara Tiefert-Reckermann (links), Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft, und Nikola Kögel, Geschäftsführerin, in Tiengen. Fast monatlich organisieren die Mitglieder diverse Veranstaltungen. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Auch der volle Terminkalender der Aktionsgemeinschaft habe zu der Entscheidung, das Erntefest abzuschaffen, beigetragen. Nikola Kögel: „Wir haben fast jeden Monat eine Veranstaltung, die wir organisieren, was wir auch gerne tun. Dennoch darf nicht vergessen werden, dass wir auch nur ehrenamtlich engagiert sind und hauptberuflich arbeiten. Wir brauchen auch bei der Aktionsgemeinschaft Luft, um etwas Neues auf die Beine zu stellen.“ So organisiert die Aktionsgemeinschaft allein im März drei Veranstaltungen, darunter den Gebraucht-Fahrradmarkt, die Frühlingsaktion und die Verlosung daraus. „Und so geht es das Jahr über weiter.“