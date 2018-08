von Werner Huff

Kunstmaler Josef Eschbach schuf im Jahr 1926 das Gemälde "Sonntag in einer Hotzenstube", das unter dem Slogan der Heimatzeitung "Im Alb-Bot' stoht's" weitaus bekannter wurde. Die vom Alb-Bote an Leser verteilten Nachdrucke des Gemäldes, das sich im Privatbesitz befindet, sind noch heute bei vielen Menschen im ganzen Landkreis Waldshut zu finden. Doch so bekannt dieses Bild ist, so wenig wusste man bisher in der Öffentlichkeit über den Mann, der es vor 92 Jahren gemalt hat.

Josef Eschbach ist ein Sohn des Hotzenwaldes

Wie aus einem Alb-Bote-Bericht aus dem Jahr 1943 hervorgeht, ist Josef Eschbach ein Sohn des Hotzenwaldes. Am 15. Januar 1877 in Görwihl geboren, besucht er mit dem späteren Waldshuter Stadtbaumeister Gustav Köpfler die Schule in Waldshut und tritt 1891 beim Waldshuter Kunst- und Kirchenmaler Duchow, der ein Schüler des Karlsruher Kunstmalers Ferdinand Keller war, in die Lehre. Nach Beendigung seiner Lehre geht Eschbach in die Fremde, wie es damals für junge Leute üblich ist. Er hält sich unter anderem in Südtirol auf und findet dann bei Hofdekorationsmaler Schulze in München eine Anstellung.

Zehn Semester an der Kunstakademie Karlsruhe

Bei einem Münchener Artillerie-Regiment leistet er seine Soldatenzeit ab und geht danach für zehn Semester an die Kunstakademie Karlsruhe. Dort ist er Schüler der Maler Schmitt-Reute, Friedrich Fehr und Hans Thoma. Dann beendet Eschbach sein Studium und wird von einer Kölner Kunstdruckerei als erster Zeichner angestellt, widmet sich wenig später in Düsseldorf der Weiterbildung als Landschaftsmaler und geht schließlich auf Reisen. Sie führen ihn unter anderem nach Paris und St. Moritz, wo er mehrere Winter hintereinander malt.

Malen in Nordafrika und Spanien

Er fährt dann in den Diensten der Hamburg-Amerika-Linie zu Malzwecken im Mittelmeer, malt in Nordafrika und in Spanien. Den Ersten Weltkrieg übersteht Eschbach als Soldat unbeschadet. Nach Kriegsschluss hält sich Eschbach wieder in der Schweiz auf, kommt aber 1925 zurück in den Schwarzwald. Hier widmet er sich der Landschaftsmalerei und veranstaltet Ausstellungen in Badenweiler, Freudenstadt und Waldshut mit gutem Erfolg. In den 1930er Jahren siedelt Eschbach nach Baden-Baden über.

Heimatbesuch mit Erwartungen

Im Sommer 1943 besuchte Josef Eschbach wieder einmal Waldshut, worüber im Alb-Bote damals unter anderem zu lesen stand: "Kaum in Waldshut eingetroffen, wurde er schon wieder mit verschiedenen Aufträgen zur Ausführung bestürmt, und wir zweifeln nicht daran, dass er einige annehmen und noch längere Zeit bei uns bleiben wird. Es ist anzunehmen, dass er die ,Hotzenstadt' am Hochrhein, in der er seine Schul- und Lehrzeit verlebte, gerne mal wieder unter den Pinsel nehmen wird.

Ehemaliger Zunftbruder der Junggesellen

Er weiß ja, worauf es ankommt und wird auch den richtigen Farbton finden, wie er als ehemaliger Zunftbruder der Junggesellenschaft 1468 stets auch den richtigen Sangeston gefunden hat." In der Zunftstube der Ehemaligen im "Wilden Mann" hängt eines der vielen Bilder, die Eschbach im Lauf der Jahre mit Waldshuter Motiven gemalt hat. Das 1932 gemalte Ölbild zeigt in einer Szene von einem Chilbiumzug die Junggesellen auf der Brücke vor dem Oberen Tor. Es hat das gleiche Format wie das vom "Sonntag in einer Hotzenstube".

Seine letzten Lebensjahre verbrachte Josef Eschbach in Luttingen, wo er am 31. Mai 1946 mit 69 Jahren starb.

