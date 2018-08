von SK

Das traditionelle Chilbi-Feuerwerk, welches am Mittwochabend den Abschluss des Waldshuter Heimatfests bilden sollte, wird nicht stattfinden. Dies teilte die Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen in einer Pressemitteilung mit. Wegen der anhaltenden Trockenheit und der aktuell geltenden Waldbrandgefahrstufe 3 beziehungsweise 4 (von 5) sowie dem derzeitigen Graslandfeuerindex 4 (von 5) muss das Feuerwerk aus Sicherheitsgründen abgesagt werden, so die Stadtverwaltung.

Diese Entscheidung hätten das Rechts- und Ordnungsamt der Stadt Waldshut-Tiengen, die Feuerwehr sowie der Veranstalter der Waldshuter Chilbi gemeinsam getroffen. Oberschützenmeister der Waldshuter Schützen und Platzwart des Chilbi-Rummels, Christoph Wassmer, erklärt: "Da muss die Belustigung zurücktreten, auch wenn es fürchterlich schade ist." Das Feuerwerk findet sonst am Ende der Waldshuter Chilbi statt und wird von den Schaustellern und dem Festwirt John Kurze spendiert.

