Waldshut-Tiengen Darum läuten die Glocken der Liebfrauenkirche an Weihnachten

Die Glocken der Liebfrauenkirche in Waldshut sind derzeit wegen Sanierungsbedarf verstummt. Zum Weihnachtsfest sollen sie aber wie gewohnt läuten. Wie es mit den Glocken weitergeht, erfahren Sie hier.

Waldshut – Viele vermissen es nach Aussage von Pfarrer Ulrich Sickinger: Das Läuten der sechs Bronze-Glocken im Turm der Liebfrauenkirche. Seit Ostern sind die Glocken verstummt. An den kommenden Festtagen werden sie zwar läuten, aber danach ist wieder Schluss. Wie lange noch, ist nach wie vor ungewiss. Das Europäische Kompetenzzentrum für Glocken "Pro Bell" (Hochschule Kempten) hat im Sommer eine vom Erzbistum Freiburg angemahnte, und daraufhin von der Liebfrauen-Pfarrgemeinde in Auftrag gegebene, Untersuchung der Glocken vorgenommen. Mitarbeiter von "Pro Bell" waren im Turm und haben mit empfindlichen Messinstrumenten jede Glocke, ihre Aufhängung und ihren Klang untersucht. Die Auswertung der gewonnenen Daten ist noch nicht abgeschlossen. Grundsätzlich geht es darum, herauszufinden, wie die Glocken entlastet werden können und wie mögliche Beschädigungen an ihnen beseitigt oder verhindert werden können.

Grund für das besondere Augenmerk auf die Waldshuter Liebfrauen-Glocken ist ihr historischer Wert. Sie bilden nach Aussage von Johannes Wittekind, erzbischöflicher Glockeninspektor des Erzbistums Freiburg, ein historisch einmaliges Geläut. Die zweitgrößte Glocke im Liebfrauenturm wurde 1351 gegossen und gilt damit als die älteste datierte Glocke des Erzbistums. Pfarrer Ulrich Sickinger geht davon aus, dass als Mindestmaßnahmen sechs neue Klöppel angeschafft werden, die schonender auf die Glocken-Gehäuse schlagen und die Glocken zudem um einige Grad gedreht werden, sodass der Aufschlagpunkt ein anderer ist. Eine oder sogar mehrere neue Glocken zur Entlastung der historischen und als Nebeneffekt, zum Erreichen eines harmonischeren Klangbildes, hält er aus finanziellen Gründen für unrealistisch.

Wie immer verfahren wird, es muss eine größere Summe in die Hand genommen werden. Deshalb freut sich der Pfarrer über jede Unterstützung.

Zumal die Glocken im Liebfrauenturm nicht die einzigen sind, die Sorge bereiten. Der erzbischöfliche Glockeninspektor hat auch in der Gottesackerkapelle Mängel festgestellt. Auch dort sind schon seit Monaten die drei Glocken, die auch für die benachbarte evangelische Versöhnungskirche geläutet haben, verstummt. Ihr Schlagen hat die Stabilität des Turms in Mitleidenschaft gezogen. Eine Idee im Geist der Ökumene ist bereits geboren. Dekanin Christiane Vogel (Versöhnungskirche) und Pfarrer Ulrich Sickinger würden gern zwischen der Gottesackerkapelle und der Versöhnungskirche einen kleineren Turm bauen, in dem die drei Glocken aus der Gottesackerkapelle und eventuell eine weitere, von der evangelischen Kirchengemeinde gestiftete, hängen sollen. Sie würden wie bisher auch, im Dienste der beiden benachbarten Kirchen stehen. "Das wäre ein sehr schönes Zeichen der Ökumene, die der Dekanin und mir sehr am Herzen liegt", so Pfarrer Ulrich Sickinger.

Wer die Sanierung der Glocken in der Liebfrauenkirche unterstützen möchte, kann unter dem Stichwort "Glocken Liebfrauen" folgendes Konto nutzen: Katholische Kirchengemeinde Mittlerer Hochrhein- St. Verena, IBAN: DE47 6845 2290 0000 0680 07, BIC: SKHRDE6W