Waldshut-Tiengen Darum betreibt die katholische Kirche auf den Kirchtürmen in Waldshut und Lauchringen Mobilfunkanlagen

Darum betreibt die katholische Kirche auf den Kirchtürmen in Waldshut und Lauchringen Mobilfunkanlagen

Das gute Netz kommt von oben: Die katholische Kirche betreibt in Oberlauchringen und Waldshut Mobilfunkanlage in den Kirchtürmen und verdient damit laut Pfarrer Ulrich Sickinger einen größeren vierstelligen Eurobetrag. Die Anwohner verunsichert diese Tatsache, weil sei eine mögliche Strahlung befürchten. Ulrich Sickinger verweist jedoch auf die eingehaltenen Grenzwerte und befolgte Richtlinien.

Kirchen bringen Menschen in Verbindung und das nicht nur auf einer rein spirituellen Ebene. Vor Kurzem lenkte die Sanierung des Turms der St. Andreas Kirche in Oberlauchringen die Aufmerksamkeit ihrer Nachbarn auf die in seinem Inneren befindliche Mobilfunksendeanlage.

Die Turmspitze ist als höchster Punkt im Dorf die optimale Position für einen Sender in einer sonst schlecht mit Daten-Mobilfunk versorgten Region. Die hölzerne Dachkonstruktion erlaubt das Durchstrahlen der gesamten Signalstärke und schützt gleichzeitig vor dem oft unerwünschten Anblick.

Nachbarn befürchten gefährlichen Elektrosmog

Genau hierin sehen einzelne Oberlauchringer aber ein Problem und befürchten schädlichen Elektrosmog. Zudem berichten einzelne Einwohner davon, sich verunsichert zu fühlen, da der Einbau der Sendeanlage weder angekündigt noch anderweitig kommuniziert worden sei. Ihnen stelle sich die Frage, wo sonst noch verborgene Mobilfunksendeanlagen betrieben würden.

Pfarrer Ulrich Sickinger, Leiter der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena, zu der auch die St. Andreas-Kirche Oberlauchringen gehört, bestätigt den Betrieb der Anlage im Kirchturm seit dem Jahr 1999.

Kirchturm der Liebfrauenkirche sendet bereits seit 1998 Mobilfunksignale

Der Waldshuter Kirchturm (Liebfrauenkirche) sende bereits seit 1998, so Sickinger. Weitere Anlagen gebe es in der Seelsorgeeinheit nicht. Elektrosmog gebe es aber keinen. Sickinger verweist auf die Auskunft der Anlagenbetreiber, wonach die Strahlungswerte unterhalb der gesetzlich zulässigen Werte liegen.

Auch von Heimlichtuerei beim Einbau und Betrieb könne keine Rede sein. Dieser sei damals entsprechend der Richtlinien erfolgt: Soweit sich ein Kirchturm im Eigentum der Kirchengemeinde befinde, sei zunächst der Stiftungsrat für die Genehmigung einer Mobilfunksendeanlage in seiner Spitze zuständig, erklärt Sickinger.

Erzbischöfliches Ordinariat stimmt dem Einbau zu

Der Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit habe ein Vetorecht, was bei allen Beschlüssen des Stiftungsrats der Fall sei. Die Genehmigung zum Einbau stamme direkt von Erzbischöflichen Ordinariat Freiburg, welches die Genehmigungsbehörde für sämtliche baulichen Veränderungen an Kirchengebäuden darstellt.

"Die Pfarrgemeinderatssitzungen sind in der Regel öffentliche Sitzungen. In solchen werden auch Beschlüsse des Stiftungsrats bekannt gegeben, wer Interesse zeigt, ist hierzu willkommen", so Sickinger.

Für Kirchengemeinden ist der Einbau lukrativ

Für die Kirchengemeinden ist der Einbau von Mobilfunksendern in ihren Kirchtürmen lukrativ. Die Anlagen in Waldshut und Oberlauchringen generieren laut Pfarrer Sickinger jährlich einen größeren vierstelligen Eurobetrag. Auch für die Mobilfunkanbieter sind die Kirchtürme begehrte Standorte.

Häufig überragen ihre Spitzen sämtliche anderen Gebäude einer Ortschaft. Besonders im ländlichen Raum profitieren Mobilfunknutzer so von einer besseren Netzabdeckung in sonst oft spärlich versorgten Gebieten.

Verträge laufen 2019 und 2020 aus

Laut Pfarrer Sickinger werden beide Sendeanlagen von Vodafone betrieben. Die Verträge laufen in Oberlauchringen 2019 und in Waldshut 2020 aus. Über ihre Verlängerung wird das Ordinariat entscheiden, nachdem der Pfarrgemeinderat sein Votum abgegeben hat.

Wann dies sein wird, steht noch nicht fest. Die evangelische Kirche betreibt laut Dekanin Christiane Vogel keine Mobilfunksendeanlagen in der Region. Die Kirchengebäude in Waldshut und Lauchringen verfügen über keine oder nur ungeeignete Kirchtürme.