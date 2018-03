Tiengen DRK Ortverein Tiengen erhält Verstärkung für vielfältige Aufgaben

Der DRK-Ortsverein Tiengen hat in seiner Hauptversammlung zahlreiche junge Mitglieder in den Bereitschaftsdienst aufgenommen und erhält Unterstützung für den Schulsanitätsdienst. Zudem wurden langjährige verdiente Mitglieder geehrt.

Tiengen – Klein, aber vorbildlich sei der DRK-Ortsverein Tiengen. Dies stellte Günter Kaiser als Vorsitzender des übergeordneten Kreisverbands Waldshut vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) bei der Hauptversammlung des Ortsvereins fest. Denn beim DRK Tiengen wird das ganze Spektrum der Rotkreuzarbeit geleistet: von der Bereitschaft mit Einsätzen im Sanitätsdienst und Katastrophenschutz bis zur Sozialarbeit, von der Jugendrotkreuzgruppe bis zum Altenclub.

Als Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Tiengen eröffnete Manfred Krause die Hauptversammlung im Saal der barrierefreien Service-Wohnanlage „Haus am Seidenhof“. Die Wohnanlage für Senioren und Menschen mit Behinderung steht in Trägerschaft des DRK-Kreisverbands Waldshut, der bei der Versammlung auch von Kreisbereitschaftsleiterin Renate Reinhart vertreten wurde. Der THW-Ortsverband wurde von Zugführer Andreas Ronecker repräsentiert und vom benachbarten DRK Lauchringen nahmen die Vorstandsmitglieder Andrea Heide und Cindy Grabow teil.

Fünf neue Schulsanitäter wurden in der Versammlung in die Jugendrotkreuz-Gruppe des DRK Tiengen aufgenommen: Luca Matt, Alessandra Morath, Carla Preis, Justin Strittmatter und Niklas Volks. Weitere fünf junge Leute aus der Jugendrotkreuz-Gruppe hatten das Alter von 16 Jahren erreicht und wurden in die Bereitschaft des DRK Tiengen aufgenommen: Torben Grötzinger, Vincent Jünger, Tina Marx, Laura Nägele und Jonas Volks.

Die stellvertretende Bereitschaftsleiterin Rosemarie Nopper berichtete von den vielen Aufgaben, die von der DRK-Bereitschaft Tiengen 2017 bewältigt wurden. Als Leiterin des DRK-Altenclubs berichtete Karin Hoffmann von den Aktivitäten der Senioren, bei denen der Ortsvorsitzende Manfred Krause mit dem Mannschaftstransportwagen des Ortsvereins unverzichtbare Fahrdienste leistet. Berichte von Carmen Vasiu und Nicola Thoma-Bopst gaben Einblick in die Seniorengymnastik-Gruppen. Schatzmeisterin Sabrina Exner legte Rechenschaft über die Einnahmen und Ausgaben ab.

Derzeit 31 DRK-Schulsanitäter um ihre engagierte Gruppenleiterin und Ausbilderin Annette Schmidt leisten an der Realschule Tiengen Pausendienste und werden bei Notfällen mit Funkgeräten alarmiert. Auch bei vielen Veranstaltungen in Tiengen sind die Schulsanitäter des DRK Tiengen als Helfer im Einsatz.

Die bisher kommissarisch amtierende stellvertretende Vorsitzende Karin Hoffmann wurde einstimmig im Amt bestätigt. Einstimmig erfolgte auch die Entlastung des Vorstands.

Für treue Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden: Nadja Maier und Fabian Scheuch (jeweils fünf Jahre Mitgliedschaft), Nicola Thoma-Bopst (15 Jahre), Carmen Vasiu (25 Jahre), Michael Bergmann (35 Jahre), Rosemarie Nopper und Ines Schwind (jeweils 50 Jahre) und Josef Hoch (55 Jahre). Für besondere Treue und Verdienste zu Ehrenmitgliedern des DRK-Ortsvereins Tiengen ernannt wurden Eleonore Kammerer und Rosemarie Nopper.