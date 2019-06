von Susanne Schleinzer-Bilal

Bürgermeister Joachim Baumert begrüßte die Blutspender und bedankte sich bei ihnen. „Es ist mir eine große Freude, Sie hier begrüßen zu dürfen. Durch Ihre Spende haben Sie Menschen in Not geholfen, das ist nicht selbstverständlich, dass Sie sich Zeit nehmen für Menschen, die Ihre Hilfe brauchen. Dafür habe ich großen Respekt“, erklärte Baumert. Danken wolle er auch Manfred Krause, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Tiengen und Manfred Feldmann, Vorsitzender des Ortsvereins Waldshut, „die ermöglichen, dass das gespendete Blut zum richtigen Empfänger kommt“.

Heute sei auch ein Spender dabei, der bereits zum 100. Mal sein Blut zur Verfügung gestellt habe, das sei auch für ihn das erste Mal, so Baumert. „Es freut uns immer, Sie beim Blutspendetermin zu sehen“, ergänzte Manfred Krause. Spenden könne im Prinzip jeder gesunde Mensch ab einem Alter von 18 Jahren, erklärte Krause. Beim Blutspendetermin müssten dann Gesundheits- und Kontrollfragen beantwortet werden. Im Vorfeld würden Blutwerte getestet, Fieber und Blutdruck gemessen.

„Niemand wird gezwungen. Wir legen aber sehr viel Wert auf Qualität“, betonte Krause. Vor Ort seien mehrere Ärzte und ein extra angereistes Blutspendeteam. Die Blutkonserven würden noch in der Nacht in die Blutspendezentrale nach Baden-Baden gebracht, wo sie bearbeitet würden. Frischblut müsse innerhalb von 21 Tagen beim Spender sein, erklärte Krause. Der nächste Blutspendetermin in Tiengen ist am 7. Juni im Klettgau-Gymnasium.