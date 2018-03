Waldshut-Tiengen DLRG Waldshut-Tiengen verliert seit dem Hallenbad-Umbau 200 Mitglieder

Die DLRG-Ortsgruppe Waldshut-Tiengen hat seit der Schließung des Waldshuer Hallenbades 2015 rund 200 Mitglieder verloren. Zudem sucht der Verein händeringend nach Platz für Fahrzeuge und Material. In der Hauptversammlung wurden zahlreiche Mitglieder geehrt.

Waldshut-Tiengen (mmi) 42 Mitglieder folgten der Einladung zur Hauptversammlung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Waldshut-Tiengen, die mit der Jugendversammlung stattfand. Die 188 Mitglieder zählende Jugendgruppe ist besonders stark in der Ortsgruppe vertreten und organisiert sich eigenverantwortlich. Jugendvertreter Max Lehr berichtete über diverse Veranstaltungen, die die Jugendgruppe 2017 organisiert hat. Darunter waren fünf Tagesveranstaltungen für Kinder von sechs bis zwölf Jahren und zwei Kanutouren für Jugendliche von zwölf bis 18 Jahren.

Schwierig waren die Trainingsbedingungen bei der Jugend und den Erwachsenen, da das Hallenbad Waldshut wegen des Umbaus nach wie vor geschlossen ist. Dies hatte auch einen Mitgliederschwund zur Folge. Wie Vorsitzende Sabine Schumann berichtete, sind seit Schließung des Hallenbades im Oktober 2015 insgesamt 200 Mitglieder weniger zu verzeichnen. Aktuell zählt der Verein noch 397 Mitglieder.

Doch die „Durststrecke“ sei in diesem Herbst zu Ende, versicherte der anwesende Bäderbetriebsleiter Daniel zur Mühlen von den Stadtwerken. Er informierte, dass das Waldshuter Hallenbad ab Oktober wieder geöffnet sein werde. Weiterhin lobte er die gute und harmonische Zusammenarbeit mit dem DLRG-Wachdienst in den Freibädern. Helmut Weber, Präsident des DLRG-Bezirks Hochrhein würdigte den ehrenamtlichen Einsatz der Mitglieder. Insgesamt wurden 680 Wachstunden in den Freibädern Waldshut und Tiengen sowie an Gewässern geleistet.

Rund 30 Einsatzkräfte sind multifunktional ausgebildet, davon sechs als Taucher. Die speziell ausgebildeten Strömungsretter sind auch mit dem Abseilen und dem Umgang mit gefährlichen Gewässern vertraut. Von sieben Einsätzen und 130 Helferstunden berichtete der Einsatzleiter David Lehr. Der Bereich Ausbildung verzeichnet 760 Stunden mit Übungsabenden, Fachgruppenübungen und Fortbildungen. Es gab eine bezirksübergreifende Übung mit 120 Statisten.

Der Wermutstropfen in der Abteilung Einsatz ist der schon seit 2009 bestehende Platzmangel. Händeringend wird nach Platz für die Fahrzeuge und das Material gesucht. „Das Material leidet, da eine richtige Lagerung nicht möglich ist“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende Ernst Lehr. „Bei einer Winterübung müssen wir unsere Neoprenanzüge erst einmal mit dem Föhn auftauen, bevor wir sie anziehen können.“

Zahlreiche Mitglieder wurden langjährige Treue (zehn, 25 und 40 Jahre) geehrt. Besonders lange dabei sind Alfred Borutta (50 Jahre), Horst-Dieter Gerstner, Karl Lenhart und Jürgen Ludin (60). Auf 65 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken können Ernst Rieber, Eugen Stapf und der Wassersportverein Waldshut-Tiengen, vertreten durch Claudio Helling. Ehrenabzeichen erhielten Tim Kiefer, Tobias Lakomek und Friederike Schäfer (in Bronze) sowie Johannes Flügel, David Lehr und Felix Lehr (in Silber).

Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe ist Sabine Schumann, ihre Stellvertreter sind Ernst Lehr, Elke Lehr und Lars Fischer. Kasse und Prüfer: Elisabeth Gamp, Helga Ebner und Claudia Rutschmann. Leiter Einsatz: David Lehr. Leiter Ausbildung: Ulf Schumann. Leitung Strömungsrettung: Johannes Flügel. Leitung Tauchen: Peter Schröder und Bootswesen: Jens Winter.