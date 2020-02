Waldshut-Tiengen vor 5 Stunden

Coronavirus: Waldshut-Tiengener Vereine stellen ihre Italien-Reisen auf den Prüfstand

Seit Jahren fahren Vereine aus der Doppelstadt im Sommer an die Adria, in diesem Jahr könnte es aber in diesem Jahr könnten die Reisen wegen des Coronavirus noch abgesagt werden. In den Apotheken von Waldshut-Tiengen werden Desinfektionsmittel und Mundschutz knapp.