von Herbert Schnäbele

Ein hochkarätiges Benefizkonzert zugunsten einer neuen Orgel in Tiengen mit klassischem Chorgesang erlebten die mehr als 200 Besucher in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Im Rahmen der jährlichen Peter-Thumb-Konzertreihe präsentierte das 26-köpfige Vocalconsort Bad Säckingen unter der Leitung von Bezirkskantor Markus Mackowiak ein außergewöhnliches musikalisches Klangerlebnis mit Werken bekannter, aber auch selten gehörter Komponisten aus fünf Jahrhunderten. Mit einem durch eine besondere Gesangstechnik erzeugten schwingenden Klangteppich (unterschiedlich gesungene Tonlängen und dadurch entstehender Echoeffekt), der in dem Hymnus „Veni Creator Spiritus“ aus dem neunten Jahrhundert zu einer harmonischen Auflösung gelangte, zogen die Sänger von drei Seiten her in den Altarraum ein.

Tiengen Anstoßen auf die Peter-Thumb-Kirche: Wer den Wein „Der Geselle“ kauft, bringt Geld für die Sanierung in die Kasse der Kolpingfamilie Das könnte Sie auch interessieren

Schwungvoll und präzise in den Tempiwechseln folgte das bekannte „Exsultate Deo“ von Alessandro Scarlatti (17. Jahrhundert). In einem angenehmen Kontrast dazu erklang danach feierlich und getragen „If Ye Love Me“ des englischen Komponisten Thomas Tallis aus dem 16. Jahrhundert. Überaus ausdrucksstark und mit deutlich stärkerer Dynamik folgte „My Soul“ aus der Motette „Songs Of Farewall“ von Charles Hubert Parry aus dem 19. Jahrhundert mit einem stimmgewaltigen Schlussakkord. Glockenhell und in besonders auffallender Tonreinheit erklang aus dem Psalm 100 das Lied „Jauchzet dem Herrn“ sowie später „Herr nun lässest du deine Diener“, beides von Felix Mendelssohn Bartholdy. Nach drei weiteren Werken aus dem 16. Jahrhundert brillierte Marlis Schlageter mit einem kurzen Sopransolo im „130. Psalm“ von Heinrich Kaminski (1886 bis 1946).

Tiengen Einsatz mit dem Kochlöffel: Tiengener steuern Rezepte für das „Himmlische Kochbuch“ bei, mit dem die Anschaffung der neuen Kirchenorgel unterstützt werden soll Das könnte Sie auch interessieren

Das „Ave Verum Corpus“ von Alwin Schronen (geboren 1965), mit vielen dissonanten Tonfolgen nicht einfach zu singen, wurde vom Chor meisterlich vorgetragen. Beim Bachchoral „Immortal Bach – komm süßer Tod“ von Knut Nystedt (1915 bis 2014) verteilte sich der Chor im Mittel- und in den Seitengängen und bot erneut den eingangs erwähnten eindrucksvollen Klangteppich in fließend wechselnden dissonanten und harmonischen Varianten.

Waldshut-Tiengen 101 leckere Gerichte sollen den Kauf einer neuen Orgel für die Peter-Thumb-Kirche in Tiengen ermöglichen Das könnte Sie auch interessieren

„So fahr ich hin“ von Heinrich Schütz aus dem 16. Jahrhundert und „Imn Bizantin“ von Doru Popvici (geboren 1932), in lange ausdauernd getragenen Klangbildern, beendeten ein bemerkenswertes Konzert. Dabei bestachen immer wieder die große Harmonie und die auffallend hohe Tonreinheit des Klangkörpers sowie die außergewöhnliche Ausdruckskraft der Akteure. Nach heftigem Applaus und stehenden Ovationen des begeisterten Publikums gab es noch eine Zugabe.