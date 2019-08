Waldshut (ros) „Heinz der Gönner“ ist der Bock der diesjährigen 551. Waldshuter Chilbi. Getauft wurde er auf diesen Namen bei der Bocktaufe, zu Ehren von Heinz Rombach, dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Hochrhein und einem großen Unterstützer der Waldshuter Chilbi. Als Bockgötti ist es in den zwei Wochen zwischen Bocktaufe und Chilbi seine Aufgabe, sich um den „Schafbock mit stolzem Gehörn“ zu kümmern.

„Er ist eine der treibenden Kräfte für die Chilbi, wie es sie heute gibt“, sagte Werner Späth, Zunftmeister der Junggesellen, während der Ernennung Rombachs zum diesjährigen Bockgötti. „Danke für die große Ehre“, sagte Rombach anschließend voller Stolz. Der 61-jährige Waldshuter wünschte allen eine glückselige Chilbi. Er trägt bis zur Bockverlosung die Verantwortung für das zwei Jahre alte, 45 Kilo schwere und aus Kassel stammende Tier. Außerdem springt er ein, sollte der spätere Gewinner des Bocks nicht in der Lage sein, das Bock­essen auszurichten. Dabei landet der Bock traditionell im Kochtopf und wird verspeist. In den vergangenen Jahren aber zeigten sich die Gewinner gnädig und verschonten sein Leben.

Traditionell wird der Bock mit einem halben Pils auf seinen neuen Namen getauft. Davor besuchen die Junggesellen mit ihm gemeinsam verschiedene Freunde und Gönner. Kurz nach der Bocktaufe und der Ernennung des Bockgöttis wird der „Male Walzer“ getanzt und gemeinsam mit den stets rund 250 Anwesenden am Metzgertörle in der Kaiserstraße gefeiert. Bis zum Beginn der Chilbi am Freitag, den 16. August, verkaufen die Junggesellen 1000 Lose an Freunde und Gönner der Chilbi. Bei der Bockverlosung, die im Anschluss an den großen Umzug am Chilbisonntag stattfindet, ermitteln sie den Bockgewinner durch eine besondere Verlosung.

Während dieser fiebern die Loskäufer mit, wie der Zunftmeister und seine Zunftbrüder je 100 Zahlen in ihrem eigenen Tempo vorzählen. Zuvor bindet der Altgeselle, das an Zunftjahren älteste Mitglied, einen Faden um eine Kerze, an dessen Ende ein Glas hängt. Sobald die Hitze der Flamme den Faden durchtrennt und das Glas zu Boden fallen lässt, ist die Verlosung beendet. Das Gewinnerlos ist das mit der zuletzt aufgerufenen Zahl. Der Legende nach hat die verbürgte Belagerung Waldshuts 1468 durch 16¦000 Eidgenossen nur dank des Chilbibocks einen guten Ausgang genommen. Die Belagerten mästeten den Bock mit ihren letzten Vorräten und ließen ihn auf der Stadtmauer spazieren, um vorzutäuschen, dass die Vorräte noch für lange Zeit reichen würden. Nur dadurch hätten sich die Eidgenossen auf Verhandlungen eingelassen und Waldshut blieb die Zerstörung erspart. Die Junggesellenschaft 1468 Waldshut hält diese Überlieferung an der alljährlichen Chilbi lebendig.