von Ursula Freudig

Carmen Wedele hat bereits zum zweiten Mal mit der PVD zusammengearbeitet. Beim ersten Mal holten PVD-Mitarbeiter Bücherregale und Verstärker ab, beim zweiten Mal einige Möbel. Beide Male hat sie einfach bei der PVD angerufen und Oliver Spinger, dort zuständig für Dienstleistungen, kam und sah sich die Sachen an. Er stufte sie als verkaufbar ein und an einem vereinbarten Termin holten PVD-Mitarbeiter sie ab.

"Ich habe keine Arbeit mit der Entsorgung der Sachen und jemand anders hat vielleicht noch Verwendung für sie und freut sich, sie günstig erwerben zu können", sagt Carmen Wedele aus Tiengen. | Bild: Ursula Freudig

Für Carmen Wedele ist das eine Win-win-Situation: „Ich habe keine Arbeit mit der Entsorgung der Sachen und jemand anders hat vielleicht noch Verwendung für sie und freut sich, sie günstig erwerben zu können.“ Sie hat auch schon selbst kleinere Dinge wie Bücher, Spiele und Küchenutensilien zur PVD gefahren und einmal einen syrischen Flüchtling begleitet, der sich dort Sachen für seine Wohnungseinrichtung kaufte.

"Unser Preis-Leistungsverhältnis ist sehr gut", sagt Wolfgang Frech, Leiter des PVD-Zweckbetriebs in Tiengen. | Bild: Ursula Freudig

PVD steht für Produktion, Vertrieb und Dienstleistung und ist ein Zweckbetrieb. Beschäftigt, betreut und qualifiziert werden Langzeitarbeitslose, um sie bestenfalls wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Herzstück des Zweckbetriebs ist das große Secondhand-Kaufhaus, das jedem offensteht und eine riesige Auswahl an Waren aller Art für den kleinen Geldbeutel bietet. Auch Raritäten sind darunter.

Die PVD-Elektro-Recyclingabteilung: Michael Dorenkamp überprüft einen Akkustaubsauger. Funktioniert er einwandfrei, kann er im Secondhand-Kaufhaus verkauft werden. | Bild: Ursula Freudig

Das Meiste stammt aus Wohnungsauflösungen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist nach Aussage von Wolfgang Frech sehr gut. Er leitet seit mehr als 20 Jahren den Zweckbetrieb, der neben Abholungen und Haushaltsauflösungen, auch Umzüge durchführt und eine Schreinerei, Fahrradwerkstatt sowie eine Elektro-Recyclingabteilung hat. Dort werden die Sachen für den Verkauf im Kaufhaus geprüft und hergerichtet. Oder auch Kundenaufträge ausgeführt, Möbel restauriert oder Fahrräder repariert.

Kleine Reparaturen

Das Sofa, das Carmen Wedele ausgemustert hat, ist in einem guten Zustand und muss allenfalls von etwas Staub befreit werden, weil es einige Zeit in ihrer Garage stand. Die kleine Kommode, die ebenfalls von den drei PVD-Mitarbeitern abgeholt wurde, hat eine kleine Schramme. Diese kleine Beschädigung wird in der Schreinerei behoben, erst danach geht die Kommode ins Kaufhaus. Dass ihre gut erhaltenen Möbel nicht auf dem großen Abfallhaufen gelandet sind, ist für Carmen Wedele mit einem guten Gefühl verbunden. Ihr ist auch bewusst, dass bei der PVD Langzeitarbeitslose beschäftigt sind – für sie ein Grund mehr, mit dem Zweckbetrieb zusammenzuarbeiten.